Hessens erste Selbsthilfegruppe für Lungenkrebspatienten am Sana-Klinikum gegründet

Von: Veronika Schade

Freuen sich über die Spende von 1500 Euro an den Verein Lunge.Atmen.Leben (von links): Krebspatient Anel Suljevic, seine Frau Amela Suljevic, Vize-Vereinsvorsitzende Dr. Nina Althoff, Spender Kim Wehrs, Patientin Linda Steeg und Sana-Chefarzt sowie Vereinsgründer Dr. André Althoff. © Schade

Lungenkrebs ist zweifellos eine Schockdiagnose – und mit 58 000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebsart nach Brustkrebs. Bis vor einigen Jahren bedeutete sie ein fast sicheres Todesurteil. „Die Lebenserwartung lag bei etwa anderthalb Jahren“, weiß Dr. Nina Althoff, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Lunge.Atmen.Leben. In den vergangenen fünf, sechs Jahren hat die Medizin aber enorme Fortschritte erreicht. Immer mehr geht es darum, mit dem Krebs zu leben.

Offenbach - Das gelingt leichter, wenn man sich mit Menschen austauscht, die das Schicksal teilen. Doch trotz der Häufigkeit der Erkrankung gab es in Hessen bisher keine Selbsthilfegruppen. Das hat sich geändert: Ein Ziel des neuen Vereins (dazu Kasten) war die Schaffung eines solchen Angebots. Im März fanden erstmals neun Patienten des Offenbacher Sana-Klinikums auf Initiative des Pneumologie-Chefarztes Dr. André Althoff zusammen. „Wir mit Lungenkrebs“ heißt die Gruppe. Statt wie anfangs alle vier Wochen sind die Treffen nun 14-tägig, die Teilnehmerzahl ist auf 14 gewachsen.

Von Anfang an dabei sind Linda Steeg und Anel Suljevic. Es gehe nicht nur um medizinische Fragen, betonen sie. Es gelte, praktische Informationen einzuholen, zu Erwerbsminderung und Rente, zum Schwerbehindertenausweis, zu Rehamaßnahmen.

Wie sagt man es den Angehörigen? Wie gehen andere damit um? Was macht das mit der Psyche? Darüber tauschen sie sich aus, in aller Offenheit, ohne Vorbehalte und Ängste. „Niemand versteht einen Krebspatienten besser als ein Krebspatient“, bringt es Suljevic auf den Punkt. 2019, als Vater zweier kleiner Kinder und Berufskraftfahrer mitten im Leben stehend, bekam er mit 32 Jahren seine Diagnose. „Es fing im Urlaub an, da habe ich Blut gespuckt“, blickt er zurück. Da er Sodbrennen hatte und eine Magenspiegelung bekam, dachten alle, es liege daran. Doch es ging ihm weiter schlecht, er litt unter Schlaflosigkeit. Er solle sich nicht so anstellen, bekam er in der Notaufnahme zu hören.

„Gerade junge Lungenkrebspatienten haben oft einen schwierigen Weg, bis sie überhaupt ernstgenommen werden“, sagt Nina Althoff. Sie kenne haarsträubende Fälle, in denen es anderthalb Jahre gedauert habe. Wertvolle Zeit, die ungenutzt verstreiche. Wenn es keine typischen Symptome gebe, hätten Ärzte diese Option oft gar nicht auf dem Schirm.

Der Verein Lunge.Atmen.Leben 2020 wurde Dr. André Althoff, Pneumologie-Chefarzt am Sana-Klinikum Offenbach, als treuhändischer Erbe einer an COPD gestorbenen Patientin eingesetzt. Zweck des Erbes sollte es sein, Lungenkrankheiten und Krebsforschung zu unterstützen. Mit der Testamentsvollstreckerin einigte sich Althoff darauf, das Kapital zur Gründung eines Fördervereins für Lungengesundheit zu nutzen. Nach langer Vorbereitung mit Satzungslegung, deren rechtlicher und finanzamtlicher Prüfung folgte im September 2022 die Gründung von Lunge.Atmen.Leben. Ein Ziel war die Schaffung einer Selbsthilfegruppe: Im März 2023 hat sich „Wir mit Lungenkrebs“ im Sana-Klinikum gegründet, die erste Selbsthilfegruppe ihrer Art in Hessen und schon eine echte Erfolgsgeschichte.

Linda Steeg war 50, als sie 2020 ihre Diagnose bekam. Nachdem ihr beim Lachen ein leises Blubbern auffiel, drängte sie ihre Hausärztin wegen einer Vorerkrankung zu raschem Handeln. Diese schickte sie zum MRT, später zum CT. Nach vier Zyklen Chemotherapie dachte Steeg, das Thema sei abgeschlossen. Bis sich nach acht Wochen herausstellte, dass ihre Lunge voller Metastasen war. Sie wurde zweimal operiert, wird seitdem erfolgreich mit Tabletten behandelt. „Es gibt Momente, in denen ich die Krankheit vergessen kann“, sagt sie, wirkt nach außen völlig fit. „Man muss sich gezielt Freiräume schaffen.“ Doch ihre Leistungsgrenzen seien ganz andere als vorher.

Ihrer Arbeit als Pharmazeutisch-technische-Assistentin geht sie fast ohne Unterbrechung nach, wenn auch mit reduzierten Stunden. „Ich liebe meine Arbeit, ich brauche sie. In der Apotheke bin mal nicht ich die Patientin.“ Ansonsten schwebt die Erkrankung über allem, wie ein Damoklesschwert. Lungenkrebs bleibt trotz moderner Therapien unberechenbar, anders als etwa ein gut eingestellter Diabetes. „Alle drei Monate muss ich zur Kontrolle ins Klinikum, und jedes Mal ist da die Angst, was herauskommt.“ Hat sich eine Resistenz entwickelt? Wirken die Medikamente noch?

Ein Gefühl, das auch Suljevic kennt. Infolge seines Lungenkrebses hat sich bei ihm eine Gehirnmetastase gebildet, die mit Epilepsie einhergeht. In seine Lunge wurde ein Stent eingesetzt. Er ist der erste Patient am Sana-Klinikum, der zusätzlich zur Bestrahlung eine zielgerichtete Tablettentherapie bekommen hat. Täglich nimmt er Medikamente, die Behandlung ist ein laufender Prozess. Die Medizin vermag mehr, als man vor Jahren zu hoffen gewagt hätte. Dennoch: Sein Leben ist ein Auf und Ab. Nach besseren Phasen kommen neue Befunde – und er ist erwerbsunfähig.

Die Gruppe besucht er regelmäßig in Begleitung seiner Frau Amela, seiner größten Stütze. „Ich bin ihr unendlich dankbar“, sagt er und wischt sich eine Träne weg. Nie trifft die Diagnose Krebs nur den Patienten, immer auch sein Umfeld. Vor allem die nächsten Angehörigen, die alles abfangen. Jeder muss seinen Weg finden, damit umzugehen. Nicht alle schaffen oder wollen es. Einige Freunde habe sie verloren, erzählt Steeg. Sie beschreibt es als Gratwanderung, wie stark der Krebs thematisiert werde – aber er sei nun mal Teil ihres Lebens.

„Lungenkrebs hat leider ein Schmuddelimage, man verbindet ihn mit alten Menschen, die zu viel geraucht haben, irgendwie selbst dran schuld sind“, bedauert Nina Althoff. „Sicher ist Rauchen ein Kriterium, aber nicht das einzige. Und es trifft sehr wohl auch Jüngere.“ Wie Steeg und Suljevic – die beide keine Raucher waren.

Anders als bei Brustkrebs gebe es so gut wie keine Prominenten, die sich öffentlich zur Krankheit bekennen oder sich für deren Heilung einsetzten. Das mache die Selbsthilfegruppe umso wertvoller. Aber auch soziale Netzwerke seien hilfreich. „Auf Instagram sind wir eine riesige Bubble, ich kann alles fragen, erhalte Antworten“, sagt Steeg. „Aber die menschliche Nähe, die Umarmung, gibt es nur in der Selbsthilfegruppe.“

Die Gruppe trifft sich alle 14 Tage in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Berliner Straße 219. Weitere Infos: lungeatmenleben.de/wir-mit-lungenkrebs

