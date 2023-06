Lieferdienst Getir übernimmt Netz von übernommenem Konkurrenten Gorillas auch in Offenbach

Von: Philipp Keßler

Aus Konkurrenten werden Kollegen: Das türkische Start-up-Unternehmen Getir hat den Konkurrenten Gorillas übernommen – und damit auch das Liefernetz des On-Demand-Dienstes in Offenbach. © GETIR GERMANY

Der Lieferdienst Getir übernimmt das Netz von übernommenem Konkurrenten Gorillas auch in Offenbach.

Offenbach – Aus Gorillas wird Getir – der Markt der sogenannten On-Demand-Lieferdienste bereinigt sich auch in Offenbach. Das türkische Start-up-Unternehmen mit Sitz in Istanbul hat den Konkurrenten aus Berlin übernommen und geht jetzt auch in Offenbach an den Start, wie eine Kommunikationsagentur im Auftrag von Getir mitteilt.

„Wir freuen uns, dass der Service von Getir nun auch in Offenbach verfügbar sein wird. Die Offenbacher können ab sofort aus einem Sortiment von bis zu 2000 Produkten des täglichen Bedarfs wählen, die in wenigen Minuten bis vor die Haustür geliefert werden“, lässt sich Ben Hulme, Deutschland-Chefeinkäufer von Getir, in einer Pressemitteilung zitieren. Sein Versprechen: „Wir bieten alles für einen Wocheneinkauf – von frischem Obst und Gemüse über Bio-Produkte, Aufschnitt, Putzmittel und mehr.“

Getir will sich nicht in die Karten schauen lassen

Die Vorgehensweise von Getir und Gorillas ähneln sich: In Großstädten gibt es sogenannte Warenhäuser, in denen die Produkte gelagert werden. Bei einer Online-Bestellung werden diese in Minuten zusammengestellt und mittels E-Bikes oder E-Mopeds zum Kunden gebracht. Im Gegensatz zu Ex-Konkurrent Gorillas, der eine Lieferung binnen zehn Minuten versprach, lautet der Slogan von Getir „in Minuten“ beim Kunden zu sein.

Richtig in die Karten schauen lassen will sich das Unternehmen aber nicht – „aus Wettbewerbsgründen“, wie es heißt: Weder die Zahl der Mitarbeiter im Gesamtkonzern, der inzwischen Liefernetze in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA aufgebaut hat, wird auf Nachfrage genannt, noch die Zahl der Angestellten in Deutschland oder in Offenbach. Auch die Frage nach der Zahl und der Standorte der Warenhäuser im Stadtgebiet bleibt unbeantwortet. Immerhin: Alle Mitarbeiter, die vorher für Gorillas tätig waren, sollen übernommen worden sein.

Fahrer werden geschult

Etwas offener gibt man sich bei Fragen rund um die Arbeitsbedingungen, die vor allem bei Gorillas immer wieder in der Kritik standen und vor der Übernahme durch den Konkurrenten Ende vergangenen Jahres immer wieder zu Streiks der Belegschaft geführt hatten. Die Fahrer würden demnach ein Grundgehalt von 12 (E-Bike) beziehungsweise 13 Euro (E-Moped) verdienen. Hinzu kämen Boni für „verantwortungsbewusstes Fahren“ sowie „effizientes und effektives Arbeiten, guten Kundenservice und positive Bewertungen bei der Auftragsauslieferung“ sowie Trinkgelder der Kunden, sodass die Fahrer im Schnitt auf einen Lohn zwischen 18 und 20 Euro pro Stunde kämen.

Das Unternehmen versichert weiterhin, dass alle Arbeitsverträge unbefristet seien und man sich sonst in Bezug auf die Vertragsgestaltung sowie die Ausgestaltung der Arbeit an alle gesetzlichen Regelungen halte. Eine Schicht dauere demnach zwischen vier und acht Stunden mit entsprechenden Pausenzeiten, für die es Sozialräume gebe. Die Fahrer würden darüber hinaus nicht nur regelmäßig in Sachen Fahrsicherheit geschult, sondern erhielten auch je nach Jahreszeit entsprechende Kleidung und Schutzausrüstung. Denn: „Die Sicherheit unserer Kuriere hat bei uns immer oberste Priorität.“

Das Liefernetz im Bereich Offenbach erstreckt sich nach Unternehmensangaben auf die Stadtteile Zentrum Hafen, Bürgel, Rumpenheim, Nordend, Westend, Mathildenviertel, Musikerviertel, Senefelder-Quartier, Buchhügel, Lindenfeld, Kaiserlei, Buchrain sowie den benachbarten Frankfurter Stadtteil Oberrad. Bestellt werden kann nur per App.