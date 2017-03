Ledermuseum wird 100 Jahre alt

Offenbach - Zum Jubiläum kramt das Museumsteam in der eigenen Schatzkiste: Für die Schau im Herbst werden die Objekte derzeit aufgehübscht. Von Lisa Berins

Mit weißen Handschuhen streicht Jutta Göpfrich über das poröse Leder. Eine kleine Gürteltasche liegt in der Restaurierungswerkstatt auf Pergamentpapier. Vorsichtig öffnet die Mitarbeiterin des Deutschen Ledermuseums (DLM) das Täschchen: Mehrere Innenwände sind zu sehen. „Das ist problematisch“, sagt die Restauratorin. So komme sie nicht an die Füllung, die die Tasche einst aufplusterte. Derzeit ähnelt sie eher einem Baseballhandschuh. „Da muss ich mir etwas einfallen lassen“, sagt Göprich mit prüfendem Blick.

Die Tasche stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist eines der Objekte, die extra für die Jubiläumsausstellung aus dem Magazin geholt wurden und nun aufgearbeitet werden. „Wir haben hier wahre Schätze im Haus“, sagt Direktorin Inez Florschütz, „und wir suchen jetzt hinter den Kulissen nach diesen besonders interessanten Stücken.“

Im Depot lagern etwa 15.000 Objekte aus drei Beständen: der Schuh- und der ethnologischen Sammlung sowie der für Angewandte Kunst. „Es ist toll, sich immer wieder von der eigenen Sammlung überraschen zu lassen“, sagt Florschütz mit offensichtlicher Begeisterung. 2014 kam die Kunsthistorikerin aus München in die einstige Lederstadt Offenbach. Seitdem arbeitet sie daran, das Image des Ledermuseums abzustauben.

25.000 Besucher finden jährlich den Weg ins Haus. Und bisher tappen sie wortwörtlich im Dunkeln: Denn viele Exponate sind in abgedunkelten Räumen ausgestellt: Das Leder ist sehr licht- und wärmeempfindlich. Deshalb benötige das Museum eine „objektschützende LED-Beleuchtung“, so Florschütz.

In der Sonderausstellung „Leder – Begleiter durchs Leben“, die bis vor Kurzem gezeigt wurde, hatte die Direktorin vorgeführt, wie eine helle und moderne Präsentation aussehen kann. Nach und nach solle nun auch die Dauerausstellung modernisiert werden. Dafür gebe es bereits ein grobes Konzept – mehr will Florschütz nicht verraten. „Die große Herausforderung in den nächsten Jahren ist, das Museum attraktiver zu gestalten, damit mehr Besucher herkommen. Da müssen wir noch einiges tun.“

Für die Jubiläumsausstellung mit dem Titel „Linking Leather“, die am 16. März eröffnet wird, arbeitet das Museum mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) zusammen: Studierende gestalten eine interaktive Ausstellung für das Museum. Im September sollen dann, in einer zweiten Jubiläumsschau, die Schätze der Sammlung in Szene gesetzt werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun – auch für Restauratorin Göpfrich.

Erst vor Kurzem hatte sie einen sehr speziellen Schuh auf dem Tisch ihrer Werkstatt liegen: Ein exquisites kleines Damenpantöffelchen aus grünem Samt, mit Perlen bestickt. Es waren nicht irgendwelche Hausschuhe, sondern die von Ulrike von Levetzow (1804-1899), der letzten und unerfüllten Liebe von Johann Wolfgang von Goethe. Mit über 70 Jahren hatte sich der Dichterfürst während eines Kuraufenthalts in Marienbad in die Siebzehnjährige verguckt. „Wir werden die Pantoffeln gemeinsam mit der Reisezylinderschachtel von Goethe ausstellen“, sagt Florschütz. „Wir möchten in der Ausstellung interessante Paare bilden und vor allem Geschichten erzählen.“

Eine Kombination wäre auch die Gegenüberstellung des ältesten Objekts und des jüngsten, so Florschütz. Ein ägyptisches Behältnis aus Rohhaut mit Ritzzeichnungen aus dem vierten Jahrtausend vor Christus würde dann auf ein Designerstück aus dem Hier und Heute treffen. „Wir schauen derzeit noch, was wir ankaufen können oder was wir geschenkt bekommen“, sagt Florschütz. Einen Etat für Ankäufe hat das Museum nicht – was in gewisser Weise auch eine Tradition ist. Alles andere scheint auf einem guten Weg.