Lederwarenhersteller Braun-Büffel: „Offenbacher Know-how nutzen“

Von: Frank Sommer

Mehr als nur Leder: Braun-Büffel-Geschäftsführerin Christiane Brunk und Feintäschner Dietmar Schröder mit Rosshaar-Stoff für das Innenleben exklusiver Taschen. © sommer

Hoffnung nach Jahren des Niedergangs: Die große Lederwarenindustrie in Offenbach ist Geschichte, doch in jüngsten Jahren führen einzelne Manufakturen das Handwerk in der Stadt fort. So hat vergangenes Jahr das im rheinland-pfälzischen Kirn ansässige Unternehmen Braun-Büffel in Offenbach eine Manufaktur eröffnet. Die wurde so gut angenommen, dass sie sich inzwischen vergrößert hat.

Offenbach - Eine Kundin hat Braun-Büffel-Geschäftsführerin Christiane Brunk darauf aufmerksam gemacht, dass vier Fachkräften des Luxus-Lederwarenherstellers Comtesse im Kreis Offenbach die Arbeitslosigkeit drohte. „Sie fragte, ob wir nicht etwas unternehmen könnten.“ Brunk konnte. „Unser Unternehmen ist ja ohnehin zweimal im Jahr in Offenbach bei der Lederwarenmesse vertreten“, sagt sie und lacht.

Bisher war Braun-Büffel auf Kleinlederwaren wie Geldbörsen oder Schlüsseletuis spezialisiert, doch der Wunsch nach dem Einstieg in den Markt für Taschen war da. Es habe sich glücklich gefügt, dass in Offenbach Spezialisten für Taschen verfügbar waren – im Januar 2022 öffnete Braun-Büffel an der Sprendlinger Landstraße auf 70 Quadratmetern seine Offenbacher Manufaktur mit zwei Feintäschnern und zwei Steppern, die ihr Können in der Fertigung hochwertiger Produkte einbringen.

Materialien wie Rosshaar benötigen Erfahrung

Feintäschner Dietmar Schröder, früher Produktionsleiter bei Comtesse, sagt, dass es für die Verarbeitung besonderer Materialien wie Kroko-Leder oder Rosshaar Wissen und Erfahrung brauche. „Rosshaar etwa ist ein steifes Material, aber dafür hält es Jahrzehnte. Unseres wird in England auf alten Webstühlen hergestellt“, sagt er.

Nun nutze Braun-Büffel das Know-how der Offenbacher Spezialisten, um neue Produkte zu entwickeln. „Früher sind die Kirner Feintäschner hier zur Berufsschule für die Lederverarbeitung gegangen“, berichtet Brunk. Kleine sprachliche Barrieren zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen gab es dennoch: Was die Kirner als „Pappschablone“ bezeichnen, ist für die Offenbacher ein „Muster“.

Manufaktur ist in die Ludwigstraße umgezogen

Inzwischen besteht die Manufaktur aus sieben Mitarbeitern, in diesem Jahr folgte der Umzug an die Ludwigstraße . Doch auch die neue, 230 Quadratmeter große Arbeitsstätte sei inzwischen schon eng geworden, da sind sich alle einig.

Während andere Unternehmen der Branche Deutschland als Produktionsstandort aufgegeben haben, setzt Brunk weiter auf „made in Germany“. Der Begriff sei mit einem hohen Qualitätsanspruch verbunden, betonen Brunk wie Schröder. „In Deutschland haben wir das Wissen, wir haben kurze Wege“, sagt die Geschäftsführerin. „Natürlich sind deutsche Hände teurer, aber es wird hochwertig gearbeitet.“

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

Im Ausland, etwa in Japan oder dem Nahen Osten würden deutsche Lederwaren hoch geschätzt. Auch gebe es dort ein anderes Qualitätsverständnis, bereits in der Schweiz sei man bereit, für Qualität entsprechend zu zahlen. Für Deutschland sieht Brunk durch die Debatte um Nachhaltigkeit einen langsamen Mentalitätswandel: Es gehe weniger um eine billige Tasche oder um den schnellen Konsum, sondern um Nachhaltigkeit. Taschen, die möglichst lange genutzt werden, seien gefragt. „Da haben wir einen Vorteil, denn wir setzen auf zeitloses Design“, sagt sie.

Handarbeit: Mareile Marx beim Setzen von Reißverschlüssen. © Sommer

Dass weiter in Deutschland produziert werde, sei auch aus einem anderen Grund wichtig, betont Schröder: „Die alten Techniken bleiben so erhalten. Wenn man nur noch Ausstellungsräume unterhält, geht das Wissen verloren. Man muss die Techniken aber weiterentwickeln und in die heutige Zeit überführen.“ In der Offenbacher Manufaktur werde dies umgesetzt: So wird mit neuen Gerbverfahren experimentiert, etwa mit olivenblattgegerbtem Leder. Das freilich hat seinen Preis: „Da reden wir nicht über ein Stück zu 200 Euro, das geht in die Tausende.“

Manufaktur bietet Vorteile

Der Vorteil der Manufaktur sei, dass man kleinteilig Produkte entwickeln könne. „Und wir machen Modellentwicklung für andere Firmen“, sagt Brunk. Auf Auftragsarbeiten, exklusive Einzelstücke, entstehen in Offenbach.

Mit den Taschensektor möchte Braun-Büffel seine Kundenbasis weiter ausbauen. Zu 70 Prozent sei der klassische Fachhandel Kunde des Unternehmens.

Infos im Internet braun-bueffel.com

