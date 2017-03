Lederwarenmesse lockt Fashionfreunde nach Offenbach

Offenbach - Zurückgenommen und in gedeckten Farben kommen die Taschen auf der 146. Ausgabe der Internationalen Lederwarenmesse (I.L.M) daher. Die Aussteller reagieren auf den Zeitgeist, der sich vor einer unsicheren Zukunft fürchtet. Von Rebecca Röhrich

Abgesehen von ein paar bunten Ausreißern im Ethno- und Vintage-Look scheint sich die Modeindustrie in ihrer Herbst/Winter Kollektion 2017/2018 auf die Endzeit vorzubereiten. Bei den Trends auf der 146. Internationalen Lederwarenmesse (I.L.M) in Offenbach dominieren gedeckte Farben und Funktionalität. Die Hersteller spiegeln damit die zunehmend unsicheren Zeiten, erläutert Martin Wuttke, Modeexperte der Messe Offenbach. „Wir wollen uns rüsten“, bringt er den Trend für den nächsten Winter auf den Punkt. Bei so einem Motto darf natürlich eine breit gefächerte Auswahl an Camouflage-Variationen nicht fehlen. Verspielte Details weichen schlichten Formen; Funktionalität wird mit femininer Mode kombiniert. Kaum ein Stück, das nicht auch als Umhängetasche daher kommt.

Und tatsächlich begegnen einige Aussteller in ihren jüngsten Kollektionen auch einer realen Bedrohung: So sind Accessoires und Geldbörsen mit „Cryptalloy“ aufgerüstet. Das sind Folien aus einer speziellen Metalllegierung. Kreditkarten, die über die Fähigkeit zur Nahfeld-Kommunikation und einen RFID-Chip verfügen, werden dank dieser Folie vor möglichem Daten- und Identitätsklau geschützt.

+ „All we need is love“, das Motto der neuen Picard-Lederwaren. © Georg

Geschlechteridentitäten indes sollen sich in den neuen Kollektionen nicht wiederfinden. „Ein radikaler Ansatz“, erläutert Wuttke. Unisex heißt jetzt „Gender free“ und bedeutet vor allem eines: Erlaubt ist, was gefällt, wie schon Goethe dereinst proklamierte. „Die Identität des Einzelnen ist entscheidend“, weiß der Experte von heute. Und so ist der Unterschied zwischen den Taschen für Männer und Frauen nur an der Größe des jeweiligen Stückes auszumachen – der Mann von Welt benötigt wohl mehr Platz für den täglichen Bedarf. Zugegeben: eine paradoxe Annahme. Für bunte Akzente sorgt der Lokalmatador Picard Lederwaren, der zwischen all der Zurückhaltung knallrote Herzen auf schwarzem Leder platziert. Mit „All we need is love“ verweist das Unternehmen aus Obertshausen auf den Musik-Klassiker von den Beatles, meint damit aber weniger die hippieske Weltsicht der britischen Kultband. Einkehren, sich geborgen fühlen lautet die Devise.