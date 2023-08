Leerstand in guter Lage in Offenbach

Von: Frank Sommer

Trauriger Anblick: Das 1983 errichtete Gebäude Linsenberg 22 steht seit Jahren leer © Sommer

Die Zukunft der ehemaligen KWU-Türme (Kraftwerk-Union) am Kaiserlei ist weiter in der Schwebe. Doch der traurige Anblick am Stadtentree ist nicht das einzige Ärgernis in guter Lage: Unweit davon modert ein Beton-Hochhaus, das einst den Deutschen Wetterdienst beherbergte, vor sich hin. Und in der Stadtmitte, nahe des Büsingpalais, gibt es mit dem früheren Bundesbank-/Deutsche-Bahn-Gebäude einen unansehnlichen Leerstand.

Offenbach - Das Wetterdienst-Hochhaus war 2019 zuletzt größer im Gespräch, als ein Frankfurter Unternehmen dort unter dem Namen „The X“ ein Hotel mit 200 Kurzzeitapartments einzurichten beabsichtigte. Bis 2021, hieß es, sollte das Gebäude mit seinen 16 Geschossen für etwa 60 Millionen Euro umgebaut werden. Nach der Ankündigung ging es nicht voran, der Bau verfällt seitdem weiter.

Vergangenes Jahr wurde die Insolvenz des damaligen Eigentümers öffentlich, wohl seit diesem Jahr gibt es einen neuen. Auch der hat, wie die Stadt auf Nachfrage berichtet, vor, Kurzzeitapartments („Boardinghouse“) einzurichten. Eine Genehmigung der Stadt liegt vor, doch bisher haben keine Umbau- oder Sanierungsarbeiten begonnen.

Einst war der Wetterdienst am Kaiserlei beheimatet, nun verfällt das Gebäude. © Sommer

Anderen Unternehmen ist die Ruine, wie immer wieder unter der Hand zu hören, ein Ärgernis: Der Kaiserlei sollte durch Umbau und Flächengewinnung für Firmenansiedlungen aufgewertet werden, aber das verfallene Gebäude überragt die übrige Bebauung und sorgt nicht für eine Aufwertung des Gebiets.

Ähnlich ärgerlich der Leerstand am Linsenberg: Dass das 1983 errichtete Gebäude unter anderem Einrichtungen der Deutschen Bundesbank beherbergte, gehörte zu den am schlechtesten gehüteten Geheimnissen der Stadt. Bis Ende März 2003 nutzte die Bundesbank das Gebäude, 2005 wurde es verkauft. Der Verfall ist unübersehbar: Die Eingangsschranke ist verbogen, Unkraut wuchert, überall liegt Müll. Vor Jahren entschieden die Stadtverordneten nach entsprechender Anfrage, dass das Haus abgerissen und dort Wohnungen errichtet werden sollen.

Seitdem ist es still geworden. Immer wieder fragen Bürger, weshalb die Stadt das Areal nicht erwirbt und dort die Erweiterung der Stadtbücherei umsetzt – so könnte das Kulturkarree erhalten bleiben. Für die Stadt ist das keine Option, zumal der Eigentümer anderes vorhat: Tatsächlich wurde bereits 2020 eine Bauvoranfrage für 105 Wohnungen auf dem Gelände von der Stadt positiv beschieden, 2021 genehmigte die Behörde den Abrissantrag. Seitdem gibt es an dem von Bauzäunen umstellten Gelände keine sichtbare Veränderung. Und das nicht nur dort. Auch an anderen Orten, etwa der Brache am Hugenottenplatz, herrscht derzeit Stillstand.

