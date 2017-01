Nordöstlicher Teil des Neubaugebiets An den Eichen begehrt

Der nordöstliche Teil des Neubaugebiets An den Eichen füllt sich wohl schneller als geplant. Der erste Abschnitt zwischen der bestehenden Bebauung und der Bahnlinie (rechts) ist bereits erschlossen und vermarktet. In Kürze entstehen dort die ersten Häuser. Der zweite Abschnitt, der an das auf Mühlheimer Gemarkung liegende Kleingartengelände (im Vordergrund) grenzt, ist voraussichtlich Ende dieses Jahres baureif.

Offenbach - Im Neubaugebiet An den Eichen geht es weiter voran. Der noch freie nordöstliche Teil des ehemaligen sozialen Brennpunkts Lohwald füllt sich wohl schneller als geplant.

Im Nordosten des insgesamt 16 Hektar großen Baugebiets schreitet die Entwicklung mit großen Schritten voran. Die mit der Entwicklung und Vermarktung beauftragte Stadtwerke-Tochter Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) bringt in diesem Jahr die letzten freien Grundstücke auf den Markt. Wie schon der fast vollständig besiedelte, neun Hektar große erste Bauabschnitt im Süden wird auch der sieben Hektar große zweite Bauabschnitt im Norden in zwei Schritten umgesetzt. Die Grundstücke zwischen der bestehenden Bebauung und der Bahnlinie sind bereits vollständig erschlossen und vermarktet. Dort können in Kürze die ersten privaten Bauherren mit der Bebauung beginnen.

Neben privaten Bauherren will die Frankfurter Lechner Immobilien Development GmbH, Tochter der mittelfränkischen Lechner Group, auf einer Fläche von zirka 8500 Quadratmetern ein Ensemble aus zehn Doppelhaushälften, 13 Reihenhäusern und drei Mehrfamilienhäusern errichten. „Das Unternehmen hatte mit seinem Konzept eines hinsichtlich Architektur und Freiflächen einheitlich und hochwertig gestalteten Unterquartiers ein Investorenauswahlverfahren für sich entscheiden können“, heißt es in einer Mitteilung der OPG.

"Unverbaute Lage" und "gut erhalten": Das bedeuten Immobilien-Codes Zur Fotostrecke

Ein weiteres, 5700 Quadratmeter großes Grundstück erwarb die Firma Baustolz Frankfurt. Das Tochterunternehmen der schwäbischen Strenger-Gruppe will An den Eichen zwei Mehrfamilienhäuser und 15 Reiheneigenheime errichten. Beide Bauträger beginnen voraussichtlich in diesem Jahr mit der Arbeit. Wie im ersten Realisierungsabschnitt im Süden soll es entsprechend des städtebaulichen Entwurfes eine Mischung unterschiedlicher Wohnformen geben – vom freistehenden Einfamilienhaus über das Reihen- und Doppelhaus bis zum Mehrfamilienhaus. Mit den Erschließungsarbeiten soll in der ersten Jahreshälfte begonnen werden. Voraussichtlich Ende 2017 könnten die Grundstücke baureif sein.

Über die aktuelle Entwicklung im nördlichen Bauabschnitt des Wohnquartiers informiert die OPG von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr in den Messehallen, Kaiserstraße 108-112 (Halle 1, Stand 2.340). An diesem Stand können sich interessierte private Bauherren für die letzten freien Grundstücke vormerken lassen. Darüber hinaus erhalten Kaufinteressenten am OPG-Stand Informationen über das jüngste Bauvorhaben. (mad/pso)