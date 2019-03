Sein Leben war die Politik

Zur Kommunalwahl 2016 trat Ferdi Walther nicht mehr für die FDP an. Im März 2017 hatte er dann seinen letzten kommunalpolitischen Auftritt (hier mit seiner Frau Maria). In der Bieberer Turnhalle wurde er unter großem Beifall seiner ehemaligen Kollegen zum Stadtältesten ernannt.

Offenbach – Es war seit Monaten still geworden um den „Ferdi“, von dem doch in der Offenbacher Politik einst so viel zu hören war. Man erfuhr nur, dass es ihm nicht gut gehe. Von Lothar R. Braum

Nun weiß man, dass sein stets um die Politik und um Offenbach kreisendes Leben erloschen ist – am Dienstag im Alter von 82 Jahren. Die FDP verlor ihren Ehrenvorsitzenden, die Stadt einen ungewöhnlichen Bürger.

Wer noch nicht alt ist, kennt Ferdinand Walther als das Gesicht der Offenbacher Liberalen. Er war einmal ihr Vorsitzender, er vertrat sie in regionalen Gremien. Sein Wirken ließ vergessen, dass sein politischer Weg in der CDU begonnen hatte. 1936 in Offenbach geboren und in Bürgel aufgewachsen, gehörte er im Stadtteil zu den Gründern der Jungen Union.

Als Vorstandsmitglied der örtlichen Union redigierte er deren Mitgliederorgan „CDU-Kurier“, und in ihrer Fraktion wurde er 1964 Stadtverordneter. Zur Kommunalwahl 1977 trat er für die FDP an. In der Union hatte es um ihn Auseinandersetzungen mit nie vernarbten Wunden gegeben. Der praktizierende Katholik Walther hatte nach dem Abitur an der Leibnizschule Religionssoziologie studiert, als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet und an kirchlichen Einrichtungen unterrichtet. Doch sein Beruf war die Politik geworden.

Das kündigte sich schon in sehr jungen Jahren an. Als die Stadtverordneten in früher Nachkriegszeit noch in einer Schule an der Goethestraße tagten, nahm man unter den Zuhörern häufig einen aufmerksam lauschenden Vierzehnjährigen wahr. Und als dieser Knabe dann selbst Parlamentarier geworden war, verfolgte man mit hohem Respekt, wie er in freier Rede unverzagt gegen eine Sprechbehinderung ankämpfte. Walther war einer, den man nicht übersehen konnte.

In Erinnerung bleiben wird er als der Kulturdezernent der 80er Jahre, der viel zu bewegen vermochte. Die Idee eines Kulturkarrees rund um das Büsingpalais geht auf ihn zurück. Der Literaturpreis „Schriftsteller im Bücherturm“ war ihm Herzenssache. Kunst und Kultur hatten in ihm einen verständnisvollen Förderer. 1985 bedrängten Kulturvereine und Ausländergruppen die damals neue rot-grüne Koalition, Walther in seinem Amt als Kulturdezernent zu belassen. Es war vergebens. Aus dem Dezernenten wurde wieder ein Stadtverordneter.

+ Als Kulturdezernent prägte Ferdi Walther die Stadt nachhaltig – auch wenn das heute nicht mehr so offensichtlich ist. Nicht nur initiierte er den Literaturpreis „Schriftsteller im Bücherturm“. Wie sich Ex-Stadtbüchereichef Ernst Buchholz erinnert, sorgte er unter Androhung, die Koalitionsfrage zu stellen, dafür, dass beim Wiederaufbau des Büsingpalais auch der Seitenflügel für die städtische Bibliothek wiederhergestellt wurde. Foto: © tk

An Ermutigungen hat es dem anregenden Querdenker, der in keine Schablone passte, nie gemangelt. Er war stolz darauf, dass ihn die Offenbacher „Katholischen Gemeinden anderer Muttersprache“ mit ihrem Antonius-Preis auszeichneten. Er genoss es als Ehre, dass ihm der Landeswohlfahrtsverband 2013 mit einem Ehrenring für jahrelange Mitarbeit dankte. Vom ehemaligen Oberbürgermeister Gerhard Grandke (SPD) erfuhr er Lob für sein lokalpatriotisches Eintreten in überörtlichen Gremien: „Ferdi Walther ist immer mit im Boot, wenn es gilt, etwas für Offenbach durchzusetzen.“

Von ihm selber kennen wir den Spruch: „Zuerst kommt Offenbach, dann die Partei.“ Parteifunktionäre mögen das nicht sehr gern hören, den Wählern indes gefiel das an diesem Ferdi. Und seine Partei erinnert heute an einen „prägenden Charakter“ – nicht nur intern. „Ferdinand Walther hatte das richtige Gespür für die Menschen, die Möglichkeiten und Grenzen“, sagt FDP-Vorsitzender Paul-Gerhard Weiß. Sein Wissen und sein Weitblick, das politische Geschick und Können, die Originalität und der beharrliche Gestaltungswille, aber auch sein geistreicher Witz und seine Gelassenheit seien über Jahrzehnte für seine Offenbacher Parteifreunde „inspirierend, ja ansteckend“ gewesen.

Zudem erinnert Weiß daran: „Was in diesen Tagen in Offenbach Thema ist, war sein Daueranliegen außerhalb der Stadt: Zu erreichen, dass die besonderen Herausforderungen und Leistungen der Stadt auch bei der Kommunalfinanzierung anerkannt werden.“

Das Requiem für Ferdi Walther ist am Donnerstag, 14. März, um 11 Uhr in St. Pankratius, die Beisetzung um 12 Uhr auf dem Bürgeler Friedhof.