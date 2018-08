„Liebe und Revolution“ beim Lichterfest

Offenbach - Die Lederstadt leuchtet. Beim 15. Lichterfest flackerten 70.000 Teelichter im Büsingpark, arrangiert von 38 Vereinen. Gefeiert wurde die Neue Philharmonie samt Band und Solisten. Von Klaus Ackermann

Das Offenbacher Hausorchester hielt im Konzert „Liebe und Revolution“ Klassik- und Rock-Edelseller parat. Schwere, Aufmerksamkeit heischende Schläge von der Bühne: In „Conquest Of Paradise“ knüpft der griechische Filmkomponist Vangelis an „La Folia“ des Barockmeisters Vivaldi an, eine viel benutzte rhythmische Folie, die dem Orchester Vollbeschäftigung garantiert. Rasch sind die üblichen Imponderabilien eines Freiluftkonzerts – Fluglärm, quietschende Kinder, auf Volumen ausgelegte Verstärkeranlage – vergessen. Endgültig bei der von Hector Berlioz orchestrierten Marseillaise, Revolutionsmusik schlechthin. Und da ist der wieder witzig, kundig und ausführlich das Programm beplaudernde Ralph Philipp Ziegler, Leiter des Offenbacher Kultur- und Sportmanagements sowie künstlerischer Ideengeber der Philharmonie, dessen gedankliche Spagate manche Lacher evozieren.

In besten Händen ist die Egmont-Ouvertüre um den freiheitsliebenden niederländischen Grafen, Musik zu Goethes Tragödie, beim unauffällig, aber effektvoll dirigierenden Offenbacher Jens Troester, der Beethovens „Von der Finsternis zum Licht“ gewissenhaft umsetzt. Danach kommt „Carmen“ zu gutem Ton, deren „Spielkarten“-Arie ahnen lässt, dass Bizets Oper ein böses Ende nehmen wird. Noch intensiver wirkt der feintimbrierte Mezzosopran von Valerie Eickhoff im ausdrucksinnigen „Memory“ des Lloyd-Webber-Erfolgsmusicals „Cats“. Stimmstark zeigt sich die Düsseldorferin zudem als Evita in dessen Evergreen „Don’t Cry For Me, Argentina“, feinfühlig begleitet von den Streichern, die zuvor „Palladio“ des Walisers Karl Jenkins geschärft haben.

Der rockige Block beginnt nach originell gezeichneter Filmmusik zu „Das Boot“ des Jazzers Klaus Doldinger mit der Britin Adele. „Rolling In The Deep“ bringt Bluesröhre Simone Stiers in Wallung, während sich Rock-Tenor Karsten Stiers und Reibeisenstimme Achim Dürr Queen-Hits wie „We Will Rock You“ und das unvermeidliche „We Are The Champions“ zur Brust nehmen. Dürr führt auch im zweiten Teil Regie, das Fan-Volk zum Mitsingen und Tanzen auffordernd. Beim knalligen „Sledge Hammer“ ist Offenbach aus dem Häuschen. Begeisterung allenthalben – noch bei den Zugaben, dem „Final Countdown“ sowie dem unsterblichen Deep-Purple-Hit „Smoke On The Water“. Und die Erleuchtung: Auch das 15. Lichterfest war spitze!