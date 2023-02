Liebesbeweis auch nach dem Tod

+ © LML Regelmäßige Rosengeschenke: Ihr Mann beschenkte Ursula Frommer in 38 Ehejahren jeden Valentinstag mit Rosen. Inzwischen legt sie ihrem Horst an jedem 14. Februar frische Blumen auf sein Grab. © LML

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lisa Mariella Löw schließen

Weitere schließen

Ursula Frommers Mann Horst hat ihr zeitlebens einen Valentinsstrauß geschenkt. Seit seinem Tod vor 13 Jahren führt sie die gemeinsame Tradition fort.

Offenbach – Jeden Valentinstag steht Horst Frommer mit einem großen Blumenstrauß vor seiner Frau Ursula. „Er hat es nie vergessen“, sagt die Offenbacherin. In 38 Ehejahren nicht ein einziges Mal. Zu ihrem 50. Geburtstag klappert Horst Frommer sogar sämtliche Blumenläden ab, um seiner Frau 50 rote Rosen zu schenken. Schließlich stehen die für Liebe und Leidenschaft. „Das war ein riesengroßer Strauß und einfach wunderschön anzusehen“, erinnert sich Ursula Frommer. 2010 stirbt ihr Mann.

Doch ihre Liebestradition endet nicht mit seinem Tod. Nach fast 40 Jahren Valentinstags-Sträuße wird Ursula Frommer von der Beschenkten zur Bringerin. Mindestens einmal pro Woche besucht sie das Grab auf dem Bieberer Friedhof und bringt ihrem Mann frische Blumen. Oft wird sie von ihrer Tochter Andrea Fries begleitet. Seit 13 Jahren laufen beide den Weg über den Friedhof, immer geradeaus, fast bis zum Rand des Geländes.

„Das Familiengrab sticht von Weitem heraus“, sagt Ursula Frommer. Für ihren Mann hat die Offenbacherin einen eigenen Grabstein anfertigen lassen. Als Ausdruck ihrer Liebe ist am linken Rand eine Rose eingraviert.

Die 82-Jährige legt viel Wert auf die Grabpflege. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass ich mich um seine letzte Ruhestätte kümmere.“ Die Seniorin liest alle Blätter, die von umliegenden Bäumen aufs Grab fallen, mit der Hand auf. Wenn die Grabschrift verdreckt ist, schrubbt die Offenbacherin sie mit einer Zahnbürste. Ursula Frommer zieht den Rechen durch die Erde, füllt Erde auf und setzt neue Pflanzen ein. „Zum Valentinstag lege ich meinem Mann immer frische Blumen hin. Aber auch an Geburtstag und Todestag.“

Am liebsten bringt Ursula Frommer ihm rote oder weiße Rosen. Und zwar aus demselben Geschäft in Bieber, in dem ihr Mann früher ihre Valentinstagssträuße kaufte. „Das hat er ja auch immer für mich gemacht“, betont sie dankbar.

Ein bis zwei Stunden pro Woche verbringt Ursula Frommer auf dem Bieberer Friedhof. Im Sommer mehr, dann ist sie jeden zweiten Tag am Grab. Seit 13 Jahren. Rote Rosen sind seit ihrer Heirat bis zum heutigen Tag, 51 Jahre später, das Symbol ihrer großen Liebe.

Auch wenn der Rosenstrauß am Valentinstag für sie eine ganz besondere Bedeutung hat: Ursula Frommer denkt jeden einzelnen Tag an ihren Horst. Das ist ihr wichtig. „Meine Liebe zeigt sich nicht an einem einzigen Tag wie dem 14. Februar“, sagt sie. Doch dieses Datum erinnere sie besonders an ihre gemeinsamen Ehejahre – und den jährlichen Strauß.