Ehrenplaketten der Stadt Offenbach für Alfred Clouth, Dr. Wolfgang Kappus und Christine Sparr

Preisverleihung im Büsingpalais (von links). Dr. Wolfgang Kappus, Christine Sparr, Alfred Clouth, begleitet von seinem Sohn Constantin, OB Felix Schwenke. © Schade

Große Anerkennung, stehender Applaus und Tränen der Rührung. Am Dienstagabend bekamen drei verdiente Offenbacher die Ehrenplakette der Stadt verleihen: die Leiterin und Gründerin der Offenbacher Tafel, Christine Sparr-Essaoudi, sowie die beiden ehemaligen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Offenbach (IHK) Alfred Clouth und Dr. Wolfgang Kappus.

Offenbach - Es ist die höchste Auszeichnung, die von der Ehrungskommission vergeben werden kann, und nach dem Ehrenbürgertitel die zweithöchste Auszeichnung der Stadt.

Die drei eint ihr ehrenamtliches Engagement, ihr Bemühen, den Interessen der Allgemeinheit zur Verwirklichung zu verhelfen und ihre Leistungen, die das Übliche weit übersteigen. Während die Plakette im Falle der beiden Unternehmer als Würdigung ihres ehrenamtlichen und gesellschaftlichen Lebenswerkes zu verstehen ist, ist es für Sparr ihr noch heute täglich praktiziertes vorbildliches soziales Engagement.

Sie ist auch diejenige, die an diesem Abend mit besonders viel Lob überschüttet wird. „Sie sind die herausragende Blume unter uns Kakteen“, formuliert es Wolfgang Kappus in seinen Dankesworten. Dabei steht sie alles andere als gern im Mittelpunkt, wird nie müde zu betonen, die Tafel sei ein Gemeinschaftsprojekt, ohne ihr Team gehe nichts. Anfangs habe sie die Auszeichnung gar nicht annehmen wollen, wünschte keinen Aufriss um ihre Person, berichtet Philipp Türmer, der die Tafel selbst tatkräftig unterstützt. „Wir haben ihr gesagt, sie soll es als Auszeichnung fürs ganze Team begreifen, für das gesamte Projekt.“ Während seines Grußworts aber stellt er augenzwinkernd klar: „Jetzt kann ich ehrlich sein – heute geht es nur um Dich. Niemand hat diese Auszeichnung so sehr verdient wie Du, und wir freuen uns als Team mit Dir.“

In seiner Laudatio lobt der Oberbürgermeister ihre Willensstärke, ihr Durchsetzungsvermögen und ihre Fähigkeit, Menschen mit ihrer Begeisterung anzustecken. Als sie die Tafel 2004 aus dem Boden stampfte, sei sie auf Widerstand gestoßen, musste Türen regelrecht eintreten, doch sie habe sich nie entmutigen lassen. Sie trage ihr Herz auf der Zunge, werde laut, wenn es nötig sei. „Deine Mitstreiter sagen von Dir, Du bist eine Kämpferin mit dem Herzen einer Löwin.“

Kaum ein anderer Mensch beeinflusse das Leben von so vielen Menschen so konkret spürbar positiv. „Wärest Du weg, würden das Leben hunderter von Kindern und hunderter von Alten und Armen schlechter“, so Schwenke. Niemals verharre sie im Analysieren und Beklagen dieses gesellschaftlichen Problems, sondern packe an. Katja Bernhard von der Tafel Hessen gibt ihr auf den Weg: „Bitte vergiss nicht, auch auf Dich selbst zu achten.“ Bei der Ehrung selbst verdrückt Sparr dann doch ein paar Tränen.

Als „Urvater des Masterplans“ bezeichnet Schwenke den Lackfabrikanten Alfred Clouth, von 2007 bis 2017 Präsident der Offenbacher IHK. Die Berufsausbildung junger Menschen sei ihm ebenso eine Herzensangelegenheit gewesen wie seine Heimatstadt Offenbach, in der er viele Ehrenämter bekleidete. „Sie erkannten, dass man in und mit der IHK etwas bewegen kann – und dass es allein mit reden nicht getan ist. Dafür muss man persönlich kämpfen.“

Als Kammerpräsident habe er das geschmähte Image der Stadt und Wirtschaftsregion ändern wollen, forderte bereits 2012 einen Masterplan. Dieser bilde für die heutige Politik eine Richtschnur, betont der OB: „Er hilft mir, Offenbachs jahrzehntelangen wirtschaftlichen Niedergang, wie er in allen Beschäftigtenzahlen Ausschlag fand, endlich zu durchbrechen.“ Es ist bewegend, als Clouth, von schwerer Krankheit gezeichnet, mit Unterstützung seines Sohnes Constantin die Ehrung entgegennimmt.

Ebenfalls eine große Unternehmerpersönlichkeit ist Dr. Wolfgang Kappus. Die 1848 von seinem Urgroßvater in Offenbach gegründete Seifenfabrik war einst die größte in Westeuropa. Unternehmerische Initiative, soziale Verantwortung und bürgerschaftliches Engagement waren für die Unternehmerfamilie selbstverständlich – auch für den nunmehr 90-jährigen einstigen Geschäftsführer, der von 1994 bis 2000 IHK-Präsident war.

Als Liebhaber der Sprache verfasste er sechs Gedichtbände, war aber auch für seine spitze Zunge bekannt, mit denen er den Offenbachern ins Gewissen redete. „Seine Kritik war gefürchtet, denn sie war sachlich vorgetragen und konnte nicht so einfach vom Tisch gewischt werden“, weiß der OB. Kappus sei ein bekennender, kämpferischer Offenbacher: „Wenn Offenbach jemals an den Olympischen Spielen teilgenommen hätte, wären Sie der Fahnenträger gewesen.“ Geistreich reden kann Kappus noch immer. Er habe elf OB kennengelernt und 13 IHK-Präsidenten, erzählt er, und am liebsten hätte er die Rede auf Offenbacherisch gehalten.

Redegewandt zeigt sich auch Harry Keaton, der als Moderator durch den Abend führt und mit seinen Fähigkeiten als Magier und Mentalist das Publikum verblüfft.

