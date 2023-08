Mäuse auf dem Vormarsch in der Offenbacher Innenstadt

Von: Christian Reinartz

Eine Hausmaus auf Erkundungstour. © PantherMedia / Paulspixs

Dass Ratten zur Innenstadt gehören, dürfte nur noch wenige Offenbacher wundern. Doch in den vergangenen Monaten sind ihre kleinen Artgenossen, die Hausmäuse, drauf und dran, zu ihren großen Brüdern aufzuschließen.

Offenbach – Jüngstes Beispiel: KOMM-Center, Untergeschoss. In dem dort ehemals ansässigen Supermarkt Tegut sollen sich die Mäuse regelrecht getummelt haben. So beschreibt es zumindest ein Mieter des Einkaufszentrums anschaulich. Auch das Veterinäramt der Stadt bestätigt einen Mausbefall in dem Bio-Markt im vergangenen April. „Seitens des Unternehmens wurden daraufhin alle notwendigen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung umgesetzt, inklusive Reinigung und Desinfektion“, sagt Stadtsprecher Fabian El Cheikh. Lediglich zwei Mäuse seien durch das Reinigungspersonal nach Übergabe des Ladens noch entdeckt worden, berichtet Christian Benzing, Sprecher der Besitzergesellschaft des KOMM. Auch bei der Stadt liegen aktuell keine Beschwerden für das KOMM-Center vor. Tegut selbst war für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar.

Mäuse und Ratten sind laut Veterinäramt wiederkehrendes Thema

Mäuse und Ratten seien, so Fabian El Cheikh, in allen Innenstädten ein wiederkehrendes Thema – und glaubt man den Schilderungen örtlicher Schädlingsbekämpfer, offenbar ein immer drängenderes. „Die Mäuse haben sich in der letzten Zeit wirklich stark vermehrt“, beschreibt Kammerjäger Jonas Kitzinger die Lage in der Offenbacher Innenstadt. Er selbst ist nach eigenen Angaben auch für das Einkaufszentrum KOMM tätig, hat aber darüber hinaus viele weitere Kunden, bei denen er eine sogenannte „befallsunabhängige Dauerbeköderung“ auslegt.

Überraschend ist, dass die Mäuse sich offenbar nicht länger vornehmlich auf Restaurants oder Supermärkte beschränken, wo es genug Lebensmittel gibt. „Die Tiere nisten sich im Grunde überall ein, auch dort, wo man es im ersten Moment nicht vermutet“, erklärt Kitzinger.

Sogar Optiker und Blumenladen sind betroffen

So sei etwa ein Optiker in der City von einem stärkeren Befall mit Hausmäusen betroffen. „Dort haben sich die Tiere in der Zwischendecke niedergelassen“, verrät der Schädlingsbekämpfer. Auch ein Blumengeschäft habe mit einem Befall zu kämpfen gehabt. Das seien aber nur zwei von vielen Beispielen.

Den Grund für die steigende Population liefert Kitzinger gleich mit: „Immer mehr Einzelhändler oder Gastronomiebetriebe lassen die Sache einfach laufen, weil sie Geld sparen wollen.“ Manch einer mache in Sachen Nagerbekämpfung seit Jahren nichts.

Zwar gebe es auch viele Betriebe, die weiterhin vorbildlich vorbeugende Schädlingsbekämpfung betrieben. Aber gerade kleine Läden und Imbissbuden würden es seiner Erfahrung nach häufig nicht so genau nehmen wie große Gastroketten oder Handelshäuser.

Leerstand lässt Population wachsen

Dazu kommt laut Kitzinger der viele Leerstand in der Offenbacher City. Als Beispiel nennt er den Kaufhof. Dort könnten sich jetzt möglicherweise schon vorhandene Mäuse ungestört ausbreiten. Wenn dann die Fläche wieder vermietet würde, hätten auf einen Schlag 500 Mäuse kein Zuhause mehr und machten sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. „Diese Tiere fallen dann natürlich in der Öffentlichkeit vermehrt auf“, sagt Kitzinger.

Der Plage Herr zu werden sei definitiv möglich. „Wenn man etwas gegen die Mäuse unternimmt, bekommt man die Tiere punktuell gut in den Griff.“ Er arbeite hauptsächlich mit vergifteten Ködern oder selten mal mit Schnappfallen. Sorgen, dass die verendeten Mäuse in Zwischendecken oder in Wänden anfangen würden zu stinken, müssten sich die Betroffenen nicht machen. „Die Mäusekadaver mumifizieren zumindest in trockenem Umfeld in aller Regel und verursachen keine Geruchsbelästigung.“

Einem oft gehörten Vorwurf, Schädlingsbekämpfer würden die Lage gern dramatisieren, um die eigenen Auftragsbücher zu füllen, erteilt Jonas Kitzinger unterdessen eine klare Absage. „Ganz ehrlich: Die Anfragen sind so viele, dass ich gar nicht alle bedienen kann.“