Ausbau der Fahrradstraßen: Magistrat ebnet den Weg

Offenbach - Das Projekt Bike Offenbach nimmt weiter Fahrt auf: Der Magistrat hat dafür den Projektbeschluss gefasst und die Mittel für den erforderlichen Eigenanteil der Stadt bis 2021 bewilligt: rund 1,4 Millionen Euro. Die Stadtverordneten müssen dem noch zustimmen. Von Martin Kuhn

Radfahren ist eigentlich ein schönes Vorankommen gerade auf kurzen Strecken; es schont Ressourcen und fördert die Gesundheit. Eigentlich. Denn im Ballungsraum ist es meist konfliktbeladen und nicht ganz ungefährlich. So ist die Zahl der Fahrradunfälle im vergangenen Jahr auf 728 gestiegen – ein Plus von 6,75 Prozent.

Auch die Zahl der verunglückten Radler im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen ist in die Höhe gegangen: Es wurden eine Person tödlich, 111 schwer und 477 Personen leicht verletzt. Dabei hat jeden zweiten Unfall der Radfahrer selbst verursacht.

Es ist sicher nur ein Teilaspekt für das Projekt Fahrrad-(straßen)-stadt Offenbach, das dem Radverkehr künftig Vorfahrt einräumt. Das Bundesumweltministerium stellt dafür in den nächsten drei Jahren gut 4,5 Millionen Euro aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative bereit. Kosten des über die Region hinaus wegweisenden Projekts „Bike Offenbach“: nahezu sechs Millionen Euro. Verbundpartner ist die Stadt Neu-Isenburg, die ebenfalls eine Förderzusage erhielt.

Der Zeitpunkt zur Realisierung sei günstig, betont Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß: „Offenbach braucht jetzt ein glaubwürdiges Gesamtkonzept für die Mobilität, um drohende Diesel-Fahrverbote bei der Verhandlung vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht Anfang 2019 zu vermeiden.“

Mit „Bike Offenbach“ lasse sich die Stadt bald neu erfahren, heißt es zuversichtlich aus dem Rathaus. Bis 2021 entstehen neun Kilometer Fahrradstraßen, die das Stadtgebiet und seine Umgebung neu erschließen. Eine erste Teststrecke wurde im September auf der Senefelderstraße eingerichtet – mit teils konträren Wahrnehmungen zur Gestaltung. Die Regeln sind klar: Auf den Fahrradstraßen ist Tempo 30 erlaubt, Radler haben Vorfahrt, dürfen nebeneinander fahren. Für Autofahrer gilt: Anlieger frei, der Durchgangsverkehr muss andere Wege nutzen.

Sechs Achsen führen von der Innenstadt aus weiter ins Umland – zum Projektpartner Neu-Isenburg, aber auch in Richtung Heusenstamm und Dreieich. Bieber, Bürgel und Rumpenheim werden ebenfalls mit dem Radwegenetz verknüpft. Über die neuen Achsen sollen wichtige Alltags- und Freizeitziele wie Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, Quartiers- und Stadtteilzentren, Hafen und Mainufer einfach und komfortabel per Fahrrad erreichbar sein. „Wir möchten sichere und direkte Verbindungen schaffen, um damit Nutzergruppen anzusprechen, die bisher nicht mit dem Rad unterwegs sind“, unterstreicht Ulrich Lemke. Die Projektentwicklungsgesellschaft OPG ist von der Stadt mit dem Projektmanagement beauftragt.

Nun sollen die erforderlichen Arbeiten – wie Ausbau neuer Radwege, die bauliche Anpassung von Knotenpunkten oder das Einrichten von Querungshilfen – sofort nach dem Bereitstellen der Haushaltsmittel beginnen.

Bevor es 2019 an die Umsetzungen geht, muss jedoch die Kommunalaufsicht dem Haushalt der Stadt noch zustimmen. Zudem dreht die Stadt an weiteren kleinen Stellschrauben, um den Radverkehr attraktiver zu machen. So hat der Magistrat die Beteiligung an einem Bike+Ride-Sammelantrag des Regionalverbands beschlossen. Das Ziel: An den S-Bahn-Stationen Ledermuseum, Marktplatz und Offenbach-Ost sollen zusätzlich 50 überdachte Velo-Stellplätze entstehen. Das Land Hessen übernimmt 65 Prozent der Baukosten (117.000 Euro). Und der vorhabenbezogene Bebauungsplan 650 für das „Wohn- und Geschäftshaus Berliner Straße 43-47“ (ehemals Toys’R’Us) sieht an dieser zentralen Stelle die Integration eines Fahrrad-Parkhauses „in abzustimmenden Umfang“ vor. (mk)