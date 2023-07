Offenbach, Magnet am Main

Von: Julius Fastnacht

Sommerlicher Blick durchs Geländer: Von der Carl-Ulrich-Brücke aus scheint Offenbach dem Besucher entgegen. © Fastnacht, Julius

Offenbach zieht die Menschen an. Zuletzt mehr, als andere Kreise und kreisfreien Städte in Hessen. Ein Zugezogener und ein Alteingesessener erklären den Sog.

Offenbach – Wenn Adrian Anton über Offenbach redet, gerät er ins Schwärmen. „Von den Vorurteilen hat sich einfach nichts bestätigt. Es wird auch mal gelächelt, guten Morgen gesagt, wenn man über die Straße geht. Der Zombie-Modus bleibt aus“, sagt der 36-Jährige und lacht. Vergangenes Jahr ist er mit seinem Partner nach Offenbach gezogen. Aus Frankfurt, wohlgemerkt. „Ich bin drüben aufgewachsen, das war ein schwieriger Schritt. Aber jetzt gefällt es mir einfach nur übertrieben gut.“

Adrian Anton, Neu-Offenbacher. Über die Stadt sagt er: „Es gefällt mir einfach nur übertrieben gut.“ © Privat

Was Offenbach lebenswert macht

Anton gehört zu einer Gruppe, die immer größer wird, den Neu-Offenbachern. Mit fast 144 000 Bürgern verzeichnet die Stadt einen Einwohnerrekord. Prozentual wuchs Offenbach 2022 stärker als alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Hessen, um 2,2 Prozent. Gut, das lag wohl auch an der großen Zahl ukrainischer Geflüchteter im Rhein-Main-Gebiet. Doch auch eine von der Landesregierung beauftragte Studie zeigt: Im Schnitt registrierte Offenbach zuletzt als einzige hessische Großstadt mehr Zu- als Wegzüge.

Zwar scheint der Trend den Autoren der Studie zufolge etwas abzukühlen. Eine kleine „Verschnaufpause“ beobachtet, auch Stadtrat Paul-Gerhard Weiß (FDP), der selbst sein ganzes Leben in Offenbach wohnt. Für ihn punktet die Stadt dennoch mit einer Reihe von Faktoren, die künftiges Wachstum wahrscheinlich machen. Genau zum richtigen Zeitpunkt ist wichtiger Wohnraum entstanden, meint der Politiker. In Bieber, Bürgel oder der Innenstadt. Die Preise am Markt findet Weiß zurzeit weiter hoch. Aber: „Bei uns wohnt es sich noch immer günstiger, als beim großen Nachbarn in Frankfurt.“

Dazu kommt die gute Infrastruktur mit Kitas und Schulen, die öffentlichen Verkehrsmittel, die die Stadt mit dem Rhein-Main-Gebiet vernetzen – für Familien bleibe Offenbach attraktiv. „Die Daten belegen das. Wir beobachten zum Beispiel starke Zunahmen, was die Zahl der Kinder in den Quartieren betrifft.“ Ende 2022 lebten laut einer städtischen Statistik 15 817 Kinder bis zehn Jahren in Offenbach – 13 Prozent mehr als ein Jahrzehnt zuvor.

Offenbach überzeugt mit kurzen Wegen

Außerdem ist da noch eine Zielgruppe: der junge, urbane Mensch. „In Offenbach ist eine eigene Kreativszene entstanden.“ Die Studios im Nordend, die Hochschule für Gestaltung, Räume in der Innenstadt wie das Diamant: „Den Leuten gefällt das Experimentelle. Es wirkt alles nicht so fertig und geschliffen, viele zieht das an.“ Weiß schließt: „Wir sind noch nicht am Anschlag.“

Und was hat Adrian Anton nach Offenbach gezogen? Vor allem die günstigere Miete: „Wir haben eine größere Wohnung gesucht. In Frankfurt hätten wir für das, was wir jetzt gefunden haben, 600 bis 1 000 Euro mehr pro Monat bezahlt.“ Gerade die kurzen Wege gefallen ihm. „Wir brauchen fünf Minuten ins Zentrum. Und wenn ich in die Frankfurter Innenstadt will, dauert es genauso lange, wie von meiner alten Wohnung in Dornbusch.“

Seit diesem Jahr gehen Anton und sein Partner jeden Samstag auf den Wochenmarkt – ein Stück Lebensqualität. „Da kennen uns mittlerweile alle“, schmunzelt er. Seine Lieblingsecke liegt aber vor der Haustür, direkt am Ledermuseum: „Nähen ist mein Hobby, und das ’Ideenreich’ ist ein super Laden. Gleich gegenüber kriegst du einen mega Cappuccino – was willst du mehr?“ (von Julius Fastnacht)

Altersdurchschnitt in Offenbach konstant Zum Stichtag Ende März 2023 lebten 143 878 Menschen in Offenbach – erfasst im Melderegister. Den bevölkerungsreichsten Stadtteil bildet dabei Bieber mit 17 136 Einwohnern. Am wenigsten Menschen, 957 nämlich, wohnen im östlich gelegenen Bezirk Waldheim.

Offenbach zählt traditionell zu den buntesten Kommunen Deutschlands: 65,8 Prozent der Einwohner hatten zum Ende vergangenen Jahres laut dem Melderegister einen migrantischen Hintergrund – mehr als in jeder anderen deutschen Großstadt.

Dazu kommt: Offenbach scheint nicht zu altern. 2021 lag der Altersdurchschnitt im Stadtgebiet bei 41 Jahren – genau wie im Vergleichszeitraum im Jahr 2008. Der jüngste Bezirk liegt rund um die Mühlheimer Straße, Altersschnitt 36 Jahre. Ein ganzes Jahrzehnt älter ist da Rumpenheim, mit 46 Jahren Offenbachs ältester Stadtteil. (juf)