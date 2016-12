Mahnwache für die Terror-Opfer

Aktion der Ahmadiyya findet Unterstützer

© Klein

Offenbach - Unter dem Motto „Muslime für Frieden“ gedachten rund 100 Muslime, größtenteils Angehörige der Ahmadiyya Gemeinde, auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt der Terror-Opfer von Berlin. Von Peter Klein

Organisiert wurde die Mahnwache von Muhammad Yaqoob, von der hiesigen Ahmadiyya Muslim Jamaat Moschee. Auf dem Heimweg von der Arbeit habe er eine solche Veranstaltung auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt gesehen und wollte, dass so etwas auch in Offenbach stattfindet. Innerhalb eines Tages habe er die Mahnwache organisiert und versucht, sie über seinen E-Mail-Verteiler, Facebook und persönliche Kontakte bekannt zu machen. Mit ernstem Gesicht hält die achtjährige Shaleen ihr selbstgemaltes Plakat vor sich, „Islam heißt Frieden“ und „Pray for Berlin“ hat sie neben einem Herzen und einer Deutschlandfahne darauf gemalt. „Ich bin ein Berliner“ ist auf anderen Plakaten zu lesen. Passanten bleiben stehen, kommen mit den Muslimen ins Gespräch. Ein junges Pärchen, auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, hält kurz an, unschlüssig, ob es auf dem Weg zur Glühweinbude einfach durchlaufen kann. Aus der Gegenrichtung kommt Marvin Schlenzig mit Einkaufstaschen in den Händen. „Finde ich gut, was ihr hier macht“, ruft der Senior den Demonstrierenden zu und hebt den Daumen.

Auch zahlreiche Unterstützter haben sich zur Aktion der Ahmadiyya eingefunden, so der FDP-Bundestagskandidat Karl-Richard Krüger. Er sei der Gemeinde schon länger verbunden, wie er sagt. Vertreter des Bündnisses Bunt statt Braun, sind mit einem eigenen Banner vertreten, Mitglieder der Offenbacher Flüchtlingshilfe sind ebenso da, wie Anette Bacher von der Caritas. Ihr sei es wichtig, dabei zu sein und damit ein Zeichen zu setzen, wie sie sagt.

Dass der Satz „Islam heißt Frieden“, nach dem Anschlag von Berlin für viele schwer zu glauben ist, weiß auch Mir Shezad Latif. Es sei wie bei der Bibel eben auch eine Frage, wie man bestimmte Stellen im Koran interpretiert. Er holt sein Handy heraus und liest eine Sure vor: „Wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten, das ist doch eindeutig“, sagt Mir Shezad Latif.