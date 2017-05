Mann beschießt und verletzt Polizisten

Offenbach - Ein Mann randaliert in der S-Bahnstation Marktplatz und zerstört Scheiben. Herbeigerufene Polizisten beschießt der Randalierer mit einer Zwille.

Ein 29-jähriger Mann hat nach Angaben der Polizei in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in der S-Bahnstation Marktplatz mit einer Zwille (einer Art Steinschleuder) Scheiben und Werbetafeln beschossen und zerstört. Auch die herbeigerufenen Polizisten attackierte er mit Schüssen seiner Zwille, bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand und verletzte mehrere Polizisten. Da die Beamten bei dem Randalierer 50 Gramm Amphetamine fanden, vermutet die Polizei, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. (nb)

