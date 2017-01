Mann entblößt sich vor drei jungen Frauen

Offenbach - Die Polizei sucht nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der sich gestern vor drei jungen Frauen entblößt hat. Der Exhibitionist soll ein besonderes Merkmal haben.

Auffallend hellblaue Augen hatte der 20- bis 25-jährige Mann, der gestern Morgen um 8.30 Uhr in der Emmastraße/Ecke Bieberer Straße drei junge Frauen aus einem Gebüsch heraus ansprach. Wie die Polizei heute mitteilte, entblößte er sich anschließend vor den Passantinnen. Die Frauen ergriffen sofort die Flucht. Der Exhibitionist soll etwa 1,80 Meter groß sein und ein kantiges Gesicht haben. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer blauen Hose, einer dazu passenden blauen Jacke und einer weißen Mütze bekleidet. Der Mann hatte ein Handy in einer schwarzen Hülle bei sich und sprach gebrochenes Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen. Weitere Polizei-Meldungen aus der Region finden Sie im Ticker. (dani)

