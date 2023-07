Offenbacher OB-Kandidat Andreas Bruszynski (CDU) von seiner privaten Seite

Von: Veronika Schade

Auf der heimischen Terrasse: Andreas Bruszynski mit Ehefrau Zacharoula Bellou. © vs

Vier Kandidaten bewerben sich um das Amt des Offenbacher Oberbürgermeisters. Wir stellen sie von ihrer privaten Seite vor: Wo wohnen sie, was mögen sie, wie verbringen sie ihre Freizeit? Für unsere Redakteurin Veronika Schade öffneten sie ihre Haustür – heute der CDU-Mann Andreas Bruszynski.

Offenbach - Davon, sein Hobby zum Beruf zu machen, träumen viele. Nur wenige tun es auch wirklich. So jemand ist Andreas Bruszynski. Seit er als 16-Jähriger der Jungen Union beitrat, blieb er der CDU treu. Die Politik sah er als großes Interesse, als Ehrenamt, dem er mit Hingabe nachging – ob als Bezirksverbandsvorsitzender, Kreisvorsitzender oder Stadtverordneter seit 2016. Das Berufsleben des studierten Juristen aber spielte sich in der Kanzlei und am Gericht ab. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse umgekehrt: als Fraktionsvorsitzender der Offenbacher Christdemokraten und OB-Kandidat widmet er die meiste Zeit der Politik. „Vormittags bin ich im Fraktionsbüro im Rathaus, nachmittags im Gerichtsbüro, abends bei Sitzungen und Ausschüssen“, beschreibt er einen typischen Tag. Vor 22 Uhr ist selten Feierabend.

Sein Leben steht zurzeit im Zeichen des Wahlkampfs: „Ich marschiere von einem Termin zum anderen. Es geht darum, einen Bekanntheitsgrad zu erlangen.“ Mit 59 Jahren will er es wissen, ist hoch motiviert. Offenbach, betont er, brauche einen Oberbürgermeister, der auch mal der Koalition widerspreche. Und der so handele, wie es im Sinne der Mehrheit der Bürger sei – ungeachtet von Fraktionszwang oder Idealismus. „Demokratie lebt vom Wettbewerb. Man tritt nicht an, um zu verlieren“, sagt er selbstbewusst.

Aufgewachsen ist der gebürtige Offenbach in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus. „Aber man war mir nicht böse, dass ich zur Jungen Union gegangen bin“, erzählt er augenzwinkernd. Die sei seiner Überzeugung nun mal am nächsten gekommen.

Nach dem Realschulabschluss und anschließendem Wirtschaftsabitur an der Theodor-Heuss-Schule studierte er Jura in Frankfurt, arbeitete anschließend als Rechtsanwalt in einer Kanzlei. Als Strafverteidiger war er deutschlandweit tätig, wie 2019 bei einer Schwurgerichtssache, in der es um versuchten Tötungsdelikt ging. Am Offenbacher Amtsgericht ist er überwiegend als Pflichtverteidiger im Einsatz. „Es ist ein sehr spannender Beruf, man erkennt, wie komplex die Geschehnisse hinter jeder einzelnen Tat sind, sieht aber auch viel Unschönes“, sagt er. Dadurch, aber auch als Vertragsanwalt für den Mieterbund, habe er Erfahrung mit den Problemen der Bevölkerung, etwa wenn es um prekäre Wohnverhältnisse geht. „Als Kommunalpolitiker kann ich daraus viel mitnehmen.“

Neben der Politik ist er begeisterter Sportler. Er spielte in der Jugendmannschaft der Kickers, ist OFC-Fan, meldete seine Tochter direkt nach der Geburt im Lieblingsverein an. Er war Schwimmer in der Unimannschaft, spielte Tennis, als begeisterter Läufer schaffte er es bei sieben Marathons ins Ziel. „Es gab Zeiten, da lief ich 50, 60 Kilometer pro Woche“, erzählt er. „Leider machen meine Knie das nicht mehr mit.“ Aber kürzere Läufe wie der Offenbacher Kranlauf stehen immer noch fest im Terminkalender.

Seine regelmäßige Jogging-Runde führt ihn durch den Leonhard-Eißnert-Park. Seit 2015 wohnt er mit Frau und Tochter in einem Reihenhaus, das direkt an den Park anschließt. „Als wir die Immobilienanzeige sahen, wussten wir, das ist unser Haus“, blickt er zurück. Schon als Kind hat er viel Zeit im „Leo“ verbracht, ob beim Schlittenfahren in der Suppenschüssel, bei den Wasserspielen oder an den Tischtennisplatten. Auch zum Fußballtraining war er oft dort. „Und natürlich im Sommer im Tambourbad“, erinnert er an einen Ort, den viele Offenbacher vermissen.

Im Garten der Familie ist ein Badminton-Netz aufgestellt, mit seiner Tochter liefert er sich da so manches Duell. „Aber ich bin chancenlos“, gibt er angesichts der 13-Jährigen zu, die für die TGS Bieber erfolgreich bei Wettkämpfen antritt. Auch politisch engagiert sich die Leibnizschülerin bereits, ist im Vorstand des Kinder- und Jugendparlaments. „Das Interesse kam von selbst“, sagt der stolze Papa. Aber es verwundert nicht angesichts der politisch engagierten Eltern: Auch Bruszynskis Ehefrau Zacharoula Bellou ist Stadtverordnete und Vorsitzende des CDU-Stadtbezirksverbands West. So mancher kennt und schätzt sie außerdem als Friseurmeisterin, sie betreibt einen Salon in Rathausnähe. Vor gut 20 Jahren lernten sich die Beiden kennen: „Ich hatte einen Friseurtermin bei ihr und fand sie auf Anhieb sympathisch“, erinnert er sich mit einem Lächeln.

Unweit von seinem Zuhause befindet sich seit zwei Jahren die CDU-Geschäftsstelle – direkt im Stadion Bieberer Berg. „Das ist für mich eine wunderbare Fügung, denn damit kommen meine zwei Leidenschaften an einem Ort zusammen“, freut er sich über den prominenten Standort, an dem er gern persönlich vorbeischaut, wenn die Zeit es zulässt. Seine Anwaltstätigkeit würde er im Falle eines Wahlsiegs ruhen lassen: „Ganz klar, Oberbürgermeister ist ein Fulltimejob.“

In der finalen Folge besuchen wir die Ofa-Kandidatin Annette Schaper-Herget.