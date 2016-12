Mark Forster feiert Familienparty in der Stadthalle

Keine Zeit für Bandsalat

+ © Georg Kann nicht stillstehen: Sänger Mark Forster hüpfte, sprang und bespaßte damit die proppenvolle Offenbacher Stadthalle. © Georg

Offenbach - Er ist der Käppi-Träger der Nation und Hipster der Stunde: Mark Forster lieferte 2016 Hit nach Hit. In der knackevollen Stadthalle Offenbach prasselten am Montagabend dementsprechend Höhepunkte und Konfetti. Eine weichgespülte Mega-Party für die ganze Familie. Von Eva-Maria Lill

Zehn vor neun, Montagabend: Von der Stadthallen-Decke segelt ein lappriges Stofftuch. Kopfkratzen bei etwa 4 000 Fans, dann, aha, eine Projektion: Kassettenrekorder, inklusive Start- und Stopptaste. Dazu Bandsalatgeräusch. „Mama, was ist das?“, fragt ein kleiner Junge und hievt sich mit ausgestreckten Armen auf Papas Schultern. Mark Forster in Offenbach. Das heißt: Deutsch-Pop-Rap für die Generation Facebook. Für diejenigen, die Musikkassetten bloß noch von Insta-gram-Retro-Bildern kennen. Forster gehört mit seinen 32 Jahren nicht zu diesen Digitalverwöhnten. Das wirkt im besten Fall putzig, im schlechtesten unglaubwürdig.

Sein aktuelles Album „Tape“ – also „Kassette“ – schwingt dementsprechend schizophren von Nachdenksongs wie „Schöner Scherbenhaufen“ zu etwas peinlichen Denglisch-Dichtungen, etwa „Für Immer Forever“ oder „Selfie“. Bei seinen Konzerten klingt Mitgrölen verdächtig nach Schul-Chor – vornehmlich weiblich. Die Stadthalle feiert eine knapp zweistündige Wohlfühl-Party für die ganze Familie. Konfettibunt mit gelungener Dramaturgie und wenig Platz für Persönlichkeit.

Forster spurtet mit „Sowieso“ munter los. Er und sechs Musiker, darunter drei Bläser, lassen Offenbacher Ohren klingeln. Schade, dass die Technik in den Höhen übersteuert, Trompete und Posaune schrillen, Querflöte oder bisweilen sogar der Gesang ersaufen im Sound. Ansonsten ist das absolut annehmbar, was der Wahl-Berliner da auf die Bühne bringt. Zumal seine Songs viel elektronischer wummern als auf den Platten. Im ersten Drittel tobt die Halle bei „Flash mich“, wild wird’s bei „Karton“, dem Titelsong von Forsters erstem Album aus dem Jahr 2012. Dann folgt das obligatorische Akustik-Set, bei dem der „The Voice Kids“-Juror durch die Halle schlendert und bei „Einer dieser Steine“ und „Flüsterton“ beweist: Der kann nicht nur Sprechgesang, sondern auch richtig Melodie. Allerdings steht ihm der Philosoph weniger als der Flummi. Denn selbst bei ruhigen Nummern kann Forster einfach nicht stillhalten, reckt die Arme in die Höhe, zappelt auf dem Hocker herum. Da passen Tempo-Titel wie „Auf dem Weg“ besser, sein weißes T-Shirt klebt nach drei Nummern durchgeschwitzt an der schmächtigen Brust.

Am Ende haut er die Hits „Au revoir“, „Wir sind groß“, „Chöre“ sowie „Bauch und Kopf“ hintereinander weg – absolute Ekstase im Publikum und Armkrampf vom Dauer-Smartphone-Filmen. Besonders sein aktueller Charterfolg „Chöre“ ist wie gemacht für Fangesang und eine fette Konfettikanone, die Dampf und goldenen Glitzer in die Menge pulvert.

Das ist nicht zu vergleichen mit anderen deutschen Künstlern, etwa Bosse, der vor einigen Wochen ebenfalls in der Stadthalle auftrat und bescheiden mit Geplauder und Texten überzeugte. Forster ist hingegen Show-Profi, steht auf Spektakel und laute Töne. Was ihm fehlt, ist Authentizität. Er spult und spult und spult sein Programm herunter, lässt keine Zeit fürs Durchatmen, keine Zeit für Bandsalat, fürs sympathische Klemmen. So was bräuchte er dringend, dann klappt’s auch mit Fans jenseits der 25.