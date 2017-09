Markanter Klotz am Goethering

Offenbach - Hinter einer auffallenden Fassade aus weißen und grünen Quadraten verbirgt sich in unmittelbarer Nähe zum Gelände der Energieversorgung Offenbach eines der hochgerüstetsten Rechenzentren Deutschlands.

Am 1. Oktober nimmt es sein Betreiber, der Frankfurter Mittelständler „maincubes“, in Betrieb. In nur 16 Monaten Bauzeit entstand ein Rechenzentrum der neuesten Generation mit 4200 Quadratmetern IT-Fläche und einer Gesamtleistung von elf Megawatt. 2000 „Racks“ (Gestelle für elektronisches Gerät) sollen auch bei sehr hoher Leistungsdichte sicher und effizient betrieben werden können. Angesprochen werden Industrie, Bankensektor und Mittelstand. Gemeinsam mit Partnern bietet „maincubes“ eine umfassende Plattform, die den Kunden weltweit sichere und effiziente Verbindungs- und Cloud-Dienste bietet. (tk)