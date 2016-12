Marktbeschickerverein mit Taschen-Aktion gegen Plastik

Kaufen, nicht nur gucken

+ © Kirstein Dezente Werbung, aber nützlich: Heidi Jung und Günter Buxmann präsentieren die neue Wochenmarkt-Tasche. © Kirstein

Offenbach - Hier kommt nicht mehr so viel in die Tüte. Offenbacher Marktbeschicker machen ein Angebot, das der umweltbewusste Kunde nicht ablehnen kann: Darf’s vielleicht für einen Euro eine Stofftasche mit Aufdruck sein? Die gut gemeinte Aktion wirft aber auch ein Licht aufs Gemeinschaftsgefühl auf dem Wilhelmsplatz. Von Thomas Kirstein

Für eine Institution wie den Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz läuft man doch gern Reklame. „Unser Offenbacher Wochenmarkt“ steht auf der einen Seite der knallorangen Behältnisse, „Frische Vielfalt Qualität“ verspricht die grüne Schrift auf der gegenüberliegenden Seite. Freilich kann die Tasche, die nach Beschickerangaben „Made in Germany“ 1,20 Euro pro Stück kostet und also unter dem Einkaufspreis abgegeben wird, die verpönten Verpackungen aus Kunststoff nicht komplett ersetzen. „Bei Ware wie Feldsalat brauchen wir meist weiter Plastik – größere Mengen passen nicht in die Spitztüte aus Papier, die wir auch vorrätig haben“, gibt Gemüsehändlerin Ulrike Buxmann ein Beispiel. Sie hat indes schon länger ein Umdenken bei ihren Kunden beobachtet: „Viele bringen sich schon was zum Einpacken mit.“ Andere jedoch verlangten ausdrücklich Kunststoff: als Alternative zu Mülltüten.

Ausgeheckt hat die Aktion der Verein der Marktbeschicker als Beitrag zur möglichst weitreichenden Verbannung von Plastiktüten. Einzelhändler und Apotheken der Stadt haben es mit ihrer Aktion „Tütentausch“ im Sommer vorgemacht. Wie in diesem Fall ist aber auch auf dem Markt eine Einschränkung leider unerlässlich: Es sind nicht alle dabei, solche Unternehmungen sind häufig Sache nur eines Teils der jeweiligen Branche. Auf dem Wilhelmsplatz ziehen ohnehin etliche nicht mit, wenn es darum geht, gemeinsam etwas für den Markt auf die Beine zu stellen, wie Günter Buxmann und Holger Wottke vom Vereinsvorstand bedauern. Die Verweigerung ist grundsätzlich. Von den rund 70 Beschickern sind nur rund 50 Mitglied im Wochenmarkt-Verein. Und es werden immer weniger.

Der Vorstand kennt Gründe: Den einen sind die 36 Euro Jahresbeitrag zu viel; andere versprechen sich einfach nichts davon; wiederum andere hadern mit Mehrheitsbeschlüssen und sehen persönliche Interessen nicht vertreten. Etwa bei der 2017 anstehenden Frage, ob es sich lohnt, wegen des ausnahmsweise arbeitsfreien und auf Dienstag fallenden Reformationstags den Markt auf den Montag vorzuziehen.