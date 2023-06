Marktplatz-Umbau in Offenbach erneut teurer

Von: Frank Sommer

Teilen

Die Blätterdach-Haltestelle am Marktplatz muss noch begrünt werden. © Sommer

Zu 99 Prozent sei der Marktplatz-Umbau fertig, lediglich einige Bepflanzungen müssten noch erfolgen, sagt Bau- und Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß. Zum Ende des Großprojektes trudeln weiter Rechnungen bei der Stadt für die Bauarbeiten ein: Die Stadtverordneten sollen daher in ihrer Sitzung am 22. Juni beschließen, den Umbau-Etat um 2,3 Millionen Euro auf 9,81 Millionen Euro zu erhöhen.

Offenbach - Damit liegt die Stadt inzwischen weit über den einst propagierten 5,5 Millionen Euro für das Prestige-Projekt: Bereits im vergangenen Dezember erhöhten sich die Baukosten auf 7,5 Millionen Euro. Mit der erneuten Erhöhung sei dann aber auch Schluss, verspricht Weiß: Zudem seien rund 750 000 Euro der 2,3 Millionen Euro strittige Kosten, die noch zu klären seien. „Wir haben entschieden, dass wir jetzt erst einmal alles in das Budget aufnehmen, um nicht noch einmal einen Nachtrag einbringen zu müssen“, sagt Weiß, „aber die Summe wird sich verringern.“

So sind der Stadt von der Baufirma rund 230 000 Euro für Verkehrssicherung in Rechnung gestellt, außerdem rund eine halbe Million Euro wegen der Verlängerung der Bauzeit. „Diese Kosten werden von uns nicht eins zu eins geschluckt“, sagt Weiß, „Wir werden sehr genau prüfen, ob die Stadt diese Kosten verursacht hat und mit der Firma verhandeln.“

Durchaus möglich, dass sich die Gesamtkosten somit auf 9,1 Millionen Euro am Ende belaufen – was freilich auch eine Verteuerung gegenüber der Ursprungsplanung darstellt. Insbesondere der Untergrund und darin befindliche Altlasten wie nicht verzeichnete Leitungen hätten die Kosten für den Umbau in die Höhe getrieben. Dazu kommen noch eine ganze Reihe kleinerer Arbeiten, die sich jedoch summieren: Für das Spülen und Prüfen von Leitungen etwa fast 22000 Euro, für Veränderungen an vorhandenen Schächten 23000 Euro oder rund 28 000 Euro beim Aufbau der Blätterdach-Haltestelle. Die Entsorgungskosten für kontaminierten Boden erhöhten sich um 2,58 Euro pro Tonne und liegen nun bei fast 60 000 Euro. 93 000 Euro kosten Architekten- und Ingenieurarbeiten mehr – mit den noch strittigen Rechnungen sind die 2,3 Millionen Euro rasch erreicht. Auch der jährliche Unterhalt wird teurer: Um knapp 45 000 Euro auf rund 79 000 Euro steigt dieser an.

„Was die Straßenbeiträge anbelangt, so sind diese nicht von einer so großen Kostensteigerung betroffen“, sagt Weiß. Ging die Stadt zuvor von knapp 2,3 Millionen Euro aus, werden nun 2,55 Millionen Euro prognostiziert, die von den Anliegern aufzubringen sind.

„Das wird aber noch dauern, dieses Jahr erhält keiner eine Rechnung“, sagt Weiß. Erst müssten alle Rechnungen vorliegen und abgeschlossen sein, dann müsse das Revisionsamt noch einmal alles prüfen. „Und dann muss sich jemand hinsetzen und die Beiträge zusammenstellen“, sagt Weiß, „wir sind ohnehin unterbesetzt – das wird also noch dauern, bis die Beitragsrechnungen fertig sind.“

Angst, dann einen mittleren oder hohen sechsstelligen Betrag auf einmal zahlen zu müssen, brauchen die Anwohner nicht zu haben: Laut Weiß kann man mit der Stadt dann auch die Zahlungsmodalitäten verhandeln. Durch den Umbau werde aber auch die Attraktivität der Immobilien gesteigert , so Weiß. Allerdings: Zahlen müssen die Anwohner sicher.

Von Frank Sommer