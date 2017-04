Handel gegen Verlegung der Bushaltestelle

Verbleib oder Verlegung: Die „Zelthaltestelle“ am Marktplatz ist in der Diskussion.

Offenbach - Die mit dem Umbau des Marktplatzes geplante Verlegung des derzeit unter einem Zeltdach gelegene Teils der zentralen Bushaltestelle provoziert den Widerstand des Offenbacher Handels.

Der sieht seine Geschäfte beeinträchtigt, wenn die Busse der Linien 103, 108 und 120 künftig vor dem Stadthaus in der Berliner Straße halten. Die Zeit drängt, da der Entwurf vor den Sommerferien verabschiedet werden soll. Stefan Becker, Geschäftsführer des Modehauses M. Schneider und Vorsitzender des Gewerbevereins Treffpunkt, bringt die von Befürchtungen getragenen Klagen des Handels auf den Punkt: Kaufleute haben Angst, dass es nach einer möglichen Verlegung der gegenwärtig mit einer Art Zeltdach versehenen Haltestelle am Marktplatz zu Umsatzeinbrüchen kommen könnte. Sie sehen den Ein- und Ausstieg als wichtigen Frequenzbringer für Läden am Marktplatz selbst, in der Frankfurter und der Bieberer Straße sowie am Wilhelmsplatz.

Becker will auch keine Vorteile für die von den Planern viel zitierte Verbesserung der Aufenthaltsqualität am neu gestalteten Platz erkennen. Schließlich würden die Busse nach dem Halt in der Berliner Straße ja über den Marktplatz weiterfahren; auch die sonstigen Verkehrsbeziehungen blieben bei etwas verengter Fahrbahn erhalten.

Außerdem, so der M.Schneider-Chef ironisch, werde die Schwanen-Apotheke ja wohl kaum eine Außengastronomie einführen, um den gewonnenen Platz zu nutzen. Gleichwohl ließe sich aber der Aufenthalt im überdachten Haltestellenbereich mit den entsprechenden Sitzmöbeln angenehm gestalten.

In einer von einer Haltestelle beeinträchtigten Sichtachse von Frankfurter zur Bieberer Straße sieht Becker kein nennenswertes Problem, wohl aber in einer Bordsteinkante, die für den Bushalt auf dem sonst barrierefrei geplanten Platz eingebaut werden müsste.

Becker sagt, er habe die politisch Verantwortlichen für das Thema inzwischen sensibilisiert. Eine Prüfung der Planungen wurde zugesagt. Mit einer Änderung der bisherigen Konzeption wären auch jene im Handel zu beruhigen, die angesichts veranschlagter 25 Monate Bauzeit und teils kompletter Straßensperrung erhebliche Umsatzeinbrüche befürchten. Becker: „Da kann uns die Stadt beim Standort der Haltestelle einen Schritt entgegenkommen.“

Die Marktplatz-Planung ist derzeit noch in der Endphase der politischen Detail-Diskussion zwischen den fest angestellten Fachleuten im Dezernat von Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) und den ehrenamtlichen Bau- und Verkehrsexperten in der Tansania-Koalition. Schneider möchte sich zur Haltestelle noch nicht äußern, bevor ein Kompromiss zur Marktplatzgestaltung gefunden ist. Eigentlich hätten CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler bereits am 17. März dem zuständigen Amt 60 eine Entscheidung übermitteln sollen. Eine endgültige Abstimmung zwischen den Partnern war bis dahin aber nicht zustande gekommen.

Bilder: OP-Redakteurin in der Busfahrschule Zur Fotostrecke

Nach der Kommunalwahl hatte sich besonders die FDP damit durchgesetzt, dass entgegen der Absicht der vorherigen SPD-Grünen-Freie-Wähler-Koalition am Marktplatz keine Verbindungen für den Individualverkehr gekappt werden. So soll es auch weiterhin möglich sein, über den Marktplatz nach Süden in die Waldstraße zu gelangen und von dort die Innenstadt zu erreichen. Auch die Zufahrt zur Bieberer Straße am Wilhelmsplatz bleibt. Wichtiges Anliegen der Grünen bleibt die optimale Integration des öffentlichen Nahverkehrs.

Die Verlegung der Haltestelle hinter die Einmündung der Frankfurter Straße empfiehlt sich für die Planer, weil ab dieser Höhe eine Fahrspur wegfällt und eine Haltebucht notwendig würde, die wiederum ein Einfädeln der Busse erforderte. Die städtebauliche Umgestaltung des Marktplatzes soll einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich ergeben, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.

Die Marktplatz Vorlage muss im Juni die Stadtverordnetenversammlung passieren, sonst sind Fördermittel des Bundes weg. (fp/tk)