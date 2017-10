CDU vermisst Marktplatz-Vorlage

Zu den von der Tansania-Koalition verlangten Änderungen der Marktplatz-Planung gehört die Installation von Bodenschwellen an den seitlichen Straßen des Wilhelmsplatzes. Sie sollen Autofahrer bremsen. Das Problem des Verkehrs an Markttagen und zu den Stoßzeiten der Freiluftgastronomie ist damit aber nicht gelöst. Gegen versenkbare Poller, die sich in vielen europäischen Städten als praktikabel erweisen, stemmt sich das Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern.

© Kirstein