Wie ist der aktuelle Stand der Projekte in Offenbach?

Immer zentral im Blickwinkel der Offenbacher Stadtgestalter: Das Kaiserleigebiet ist neben dem Hafen der Ort, an dem sich viele Zukunftshoffnungen festmachen. Platz für hohe Büroneubauten entsteht durch die Umgestaltung des Kreisels in ein Kreuzungssystem.

Offenbach - Zehn Projekte umfasst der 2016 beschlossene Masterplan, mit dem die Stadt gemeinsam mit dem Verein Offenbach Offensiv die Weichen für die Zukunft stellt. Wie weit sind die darin aufgeführten Projekte gediehen?

Neben Schlüsselprojekten wie dem Kaiserlei-Umbau und der Innenstadtentwicklung sind beispielsweise auch die Entwicklung des Clariant-Geländes zum „Innovationscampus“ und der Umbau des Areals am ehemaligen Güterbahnhof Inhalte des 2016 beschlossenen Masterplans. Was hat sich seitdem konkretisiert, was ist über den Status eines Stichworts hinaus gediehen?

Kaiserlei

„Der Umbau verläuft nach Zeitplan, und das Interesse am Kaiserlei ist groß“, fasst Oberbürgermeister Felix Schwenke den aktuellen Stand zusammen. Gemeinsam mit dem Leiter der Wirtschaftsförderung, Jürgen Amberger, hatte Schwenke den Gewerbestandort Kaiserlei auf der Immobilienmesse Expo Real präsentiert und dort „vielversprechende Gespräche mit Investoren geführt.“

Innenstadt

Weiterer zentraler Baustein der Stadtentwicklung ist die Innenstadt. Diese liegt auch dem Verein Offenbach Offensiv am Herzen, wie dessen Vorstand Alfred Clouth betont: „Das Konsumverhalten hat sich verändert, und Innenstädte müssen sich heute ganz Herausforderungen stellen. Mit dem Zukunftskonzept Innenstadt wollen wir neue Wege beschreiten und Perspektiven für die Zukunft entwickeln.“

Zukunftsthesen

Mit dem Hamburger Büro urbanista haben sich Stadt und Verein Stadtplaner mit ins Boot geholt, die bereits Städte wie Bochum, Hamburg-Harburg oder Braunschweig beraten haben. Dass der Prozess der Veränderung manchmal auch ein schmerzhafter sein kann, ist allen Beteiligten bewusst: „Veränderung heißt Chance, aber wir müssen uns auf den Weg machen“, sagt Clouth.

Der Oberbürgermeister will Antworten auf die Fragen, „warum Menschen heute noch in die Innenstadt kommen und warum sie das in fünf und zehn Jahren auch noch tun sollen.“

Noch keine Antworten, aber 18 Zukunftsthesen für die Offenbacher Innenstadt hat Dr. Julian Petrin von Urbanista. Welche Innenstadt wünschen sich die Bürger und was ist möglich? Eine „Health City“ als Zentrum für Gesundheitsdienstleistungen, eine „Offenen Galerie“ für Kunst und Kultur oder doch alles vertraut und wie gehabt? Mit unterschiedlichen Beteiligungsformaten soll mit den Bürgern eine Idee für die zukünftige Innenstadt entworfen werden.

Grüne Stadt

Marion Rüber-Steins ist die Referatskoordinatorin Stadtentwicklung im Bau- und Planungsdezernat. Sie stellt die aktuelle Entwicklung beim Thema Stadtbegrünung vor: „Wir wurden im vergangenen Jahr in das Städtebauförderungsprogramm ,Zukunft Stadtgrün’ aufgenommen und haben die Umgestaltung des Fußgänger- und Radweges im Bereich des Mainuferparkplatzes fertiggestellt.“

Jetzt kümmern sich Marion Rüber-Steins und ihre Mitarbeiter um die Sanierung des Dreieichparks. Zudem soll eine Grün-Lücke im Anlagenring vor dem Sana-Klinikum geschlossen werden, erste Ideen zur Gestaltung der Freifläche liegen bereits vor, und mittelfristig soll die naturnahe Umgestaltung des „Röhrgrabens“ angegangen werden.

Nordend und Hafen

„Der Hafen ist ein Universum der Möglichkeiten mit einem vielfältigen Nutzungsmix“: Daniela Matha, Geschäftsführerin der OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft berichtet über die aktuellen Projekte auf der Hafeninsel. Dort nehmen die Pläne für das Büro-Hochhaus am Hafenplatz Fahrt auf. Der Nordring wird zum verkehrsberuhigten Bereich zurückgebaut. Damit verliert die Verbindung ihren trennenden Charakter.

Das Nordend selbst ist seit einiger Zeit im Städtebauförderungsprogramm „Hegiss“, mit dem die Lebensqualität im Viertel gestärkt werden soll. Tobias Kurtz vom Stadtplanungsamt: „Wir wollen auch eine Harmonisierung mit den angrenzenden Quartieren Kaiserlei, Hafen und Westend und arbeiten daher derzeit an einem Stadtteilentwicklungskonzept.“ Dabei sei für die Stadt immer wichtig, die Bewohner des Viertels mitzunehmen und gezielt anzusprechen.

Waldhof West

Die Stadt hat sich mit dem Wohngebiet „Bieber – Waldhof West“ für das Förderprogramm „Nachhaltiges Wohnumfeld“ des Landes beworben, mit dem dieses die Entwicklung neuer Wohnquartiere unterstützt. Damit soll dem vermutlich anhaltenden hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum begegnet werden. Unabhängig von der Entscheidung des Landes stehen Vorbereitungen für die Neuaufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes für künftige Wohnbauflächen in Offenbach an. Dieser enthält Bevölkerungsprognosen ebenso wie den zukünftigen räumlichen Zuschnitt von Waldhof West. (tk)