Sommerferien in Hessen enden: Einschulung kostet Familien mehrere Hundert Euro

Von: Veronika Schade

Der Schulranzen ist der teuerste Posten, geht es um Schulbedarf für künftige Erstklässler. © dpa

Der erste Schultag kostet Familien hunderte Euro. Gerade in Offenbach können sich viele die Anschaffung der Materialien nicht leisten.

Offenbach - Mit Vorfreude und Aufregung, manchmal auch ein wenig Bammel blicken knapp 1600 Offenbacher Kinder und ihre Eltern auf den kommenden Dienstag (5. September), wenn die Einschulung bevorsteht. Damit beginnt nicht nur der viel beschworene „Ernst des Lebens“, sondern auch eine wahre Materialschlacht. Vom Radiergummi bis zum Schulranzen muss eine Menge Sachen erworben werden – und das kostet.

Der Deutsche Gesamtverband der Sparkassen (DSGV) hat berechnet, dass Eltern im Durchschnitt 970 Euro für die Einschulung ausgeben, wobei allerdings Dinge wie ein Schreibtisch inbegriffen sind. Für die gesamte Schulzeit kommt er sogar auf 21 000 Euro – dabei schlagen aber auch etwa Nachmittagsbetreuung, öffentliche Verkehrsmittel oder Klassenfahrten zu Buche.

Teure Materialschlacht zum ersten Schultag: Kosten bis zu 300 Euro für die Einschulung

Wer mit Eltern künftiger Erstklässler in Offenbach spricht, kommt auf Schulbedarfskosten von 200 bis 300 Euro. Die Schulen verschicken vorab Materiallisten, die mitunter mehrere Seiten umfassen und den Einkauf zur Herausforderung machen. Etwa „Farbstifte dreiflächig, dicker Durchmesser 10 mm, lackiert, guter Farbabrieb“ oder „Kieserblock Lineatur 1 mit 4-fach-Lochung“, mehrere Pinsel unterschiedlicher Dicke bis hin zu Farbkästen, aber das Deckweiß bitte extra.

„Die Schulen erstellen die Listen selbst, es gibt keine Vorgaben durch das Kultusministerium oder die Schulämter“, sagt Susanne Meißner, Leiterin des Staatlichen Schulamts Offenbach. Dass Schulen bestimmte teure Produkte fordern, sei ihr nicht bekannt, doch komme es vor, dass Marken empfohlen würden. „Hintergrund ist, dass qualitativ hochwertige Produkte langlebiger sind und weniger Enttäuschung bei der Anwendung entsteht“, erklärt sie. So gebe es beim Spitzen von billigen Blei- und Buntstiften oft Schwierigkeiten, weil die Minen abbrechen, und Billig-Wasserfarben seien weniger intensiv.

Einschulung in Hessen steht bevor: Unterstützung für Familien in Offenbach

Nach Rückmeldung aus den Grundschulen komme man beim groben Überschlagen der Materialien für die erste Klasse ohne Ranzen, Mäppchen und Turnsachen auf Kosten von 50 bis 60 Euro. „Dies richtet sich nach Geschäft und Angeboten“, so die Amtsleiterin. „In den folgenden Jahrgängen werden die Materialien jedoch weiterverwendet und gegebenenfalls ergänzt.“

Teuerster Posten ist zweifellos der Ranzen. Auf Ergonomie und Tragekomfort legen heutzutage alle Hersteller Wert, die Preise variieren. Im Set mit Feder- und Schlampermäppchen sowie Turnbeutel werden locker 150 Euro fällig.

Sich all das zu leisten, stellt viele in Offenbach vor Probleme. „Familien, die von der Mainarbeit unterstützt werden, müssen den Schulbedarf nicht selbst bezahlen, sie legen die Materiallisten und Schulschreiben vor“, erläutert Meißner. Seit diesem Jahr unterstützt das Bundesfamilienministerium über die Bildungskarte Eltern, die Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. Pro Schuljahr bekommen sie einen Zuschuss von 174 Euro für den Schulbedarf. Dieser kann bei der zuständigen Stelle für Bildung und Teilhabe beantragt werden, in Offenbach sind es Mainarbeit und Sozialamt.

Schulranzen-Spenden für Familien mit geringem Einkommen in Offenbach

Meißner weist darauf hin, dass es für Familien mit geringem Einkommen immer wieder Schulranzen-Spenden gibt. „Diese Eltern können sich an das Caritashaus, die Tafel oder an die Stadtteilbüros wenden.“ Mitunter übernähmen Schulen die Kontaktaufnahme und besorgten die Ranzen. „Schulen und Fördervereine haben Partner in ortsansässigen Geschäften, etwa Koffer Roth, und Unterstützer wie den Lions-Club.“ Dadurch könnten sie einen Vorrat an Grundausstattung vorhalten, sogar Schultüten. „Bei Bedarf stellen sie diese den Familien kurzfristig und unauffällig zur Verfügung“, weiß die Amtschefin.

Denn kein ABC-Schütze möchte zur Einschulung ohne Tüte erscheinen, am besten prall gefüllt. Selbst gebastelt, ist diese günstiger als gekauft. Was den Inhalt betrifft, muss es sicher nicht der GPS-Tracker oder das Kindertablet sein. Brotdose und Trinkflasche, Haarschmuck, kleine Glücksbringer, Süßigkeiten oder der erste eigene Schlüssel lassen die Erstklässler sich ganz groß fühlen. (Veronika Schade)

