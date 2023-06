Nach Mattenwagen-Crash an Offenbacher Schule droht harte Strafe

Von: Christian Reinartz

Der Aufprall des Mattenwagens hat die innere Scheibe der Offenbacher Hafenschule-Turnhalle zum Bersten gebracht. Die Außenscheibe weist großflächige Risse auf. © Stadt

An einer Schule in Offenbachs Nordend zerstört ein Schüler eine Scheibe - und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Jetzt drohen ihm Konsequenzen.

Offenbach – Nachdem ein Schüler mit einem Mattenwagen allem Anschein nach absichtlich eine der Panoramascheiben in der Turnhalle von Offenbachs Hafenschule gerammt hat (wir berichteten), ist der Schaden groß. Eine einzelne Scheibe beziffert Stadtsprecher Fabian El Cheikh auf etwa 6000 Euro plus Einbau.

Offenbacher Schüler könnte Ordnungsmaßnahme drohen

Der Schüler selbst hatte Glück, dass nicht mehr passiert ist. So hat der Mattenwagen die innere Glasscheibe durchbrochen und die äußere großflächig zum Springen gebracht. Wäre auch diese geborsten, wäre er wohl in den Innenhof gestürzt. In der Folge des Unfalls wurde der Bereich unterhalb der Scheibe abgesperrt. Unterdessen wird der Fall nun schulintern untersucht. Laut Schulamtsdirektorin Susanne Meißner drohen, je nach Hergang, pädagogische Maßnahmen bis hin zu Ordnungsmaßnahmen – etwa dem Ausschluss von einer Klassenfahrt. Auch Schadenersatz könnte unter bestimmten Umständen geltend gemacht werden.

Derweil will die Stadt auch eine zweite Scheibe der Sporthalle austauschen. Diese weise ebenfalls einen Riss auf, was allerdings ein Gewährleistungsfall sein dürfte, sagt El Cheikh. Strittig sei, ob es einen Einbaufehler gegeben oder Spannungen den Riss verursacht hätten. (von Christian Reinartz)