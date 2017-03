Dicke Hose mit „Supa Richie“

Comedian Matze Knop in Offenbach

Offenbach - Ein bisschen neidisch dürften Fußball-Fans von RB Leipzig angesichts der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Samstag nach Offenbach geblickt haben. Von Sebastian Krämer

Denn dort ließ Comedian Matze Knop im Capitol gleich zu Beginn mit einer Handbewegung den Mannschaftsbus des VfL verschwinden. Der 1974 in Lippstadt geborene Stimmimitator schlüpft an diesem Abend aber nicht nur in die Rolle des Magiers.

Knop ist unter anderem für seine Nachahmungen von Fußballgrößen bekannt, zeigt in Offenbach aber auch, dass er Promis wie Donald Trump oder Dieter Bohlen beherrscht. Wer denkt, Matze Knop kann nur stimmliches Nachäffen, wird im Capitol eines Besseren belehrt. In einer effektreichen Show nimmt er gern auch mal sein Publikum aufs Korn und bindet Informationen, die er seinen Zuschauern entlockt, spontan in seine Slapstick-Einlagen ein.

Schade nur, dass seine Witze dabei nicht immer der Qualität seiner Showeffekte entsprechen und stellenweise doch sehr flach ausfallen. Abgesehen von einigen Höhepunkten in der ersten Hälfte, wie einem toll nachgestellten Interview mit Jürgen Klopp, weiß vor allem der zweite Teil seines Bühnenprogramms „Diagnose dicke Hose“ zu gefallen. So bietet seine Vorstellung als „Supa Richie“ glänzende Unterhaltung. Mit dieser Rolle hatte Knop in den Neunziger Jahren Bekanntheit erlangt.

Als er anschließend in die Rolle des Pep Guardiola schlüpft und Zuschauerin Monika auf die Bühne holt, schwant der bereits Böses. So setzt er sie auf einen Thron, um ein Liebesständchen zu singen. Überhaupt macht Knop musikalisch eine passable Figur.

Auch wenn die anwesenden Spieler der Offenbacher Kickers bei ihrem Sieg gegen Stuttgart keinerlei knop’scher Hilfe bedurften, bedankten sie sich mit einem Trikot beim Comedian für sein Gastspiel.