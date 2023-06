Engpässe in Offenbach vermieden: Apotheken-Chaos bleibt aus

Von: Philipp Bräuner

Die Apotheke am Buchhügel war als Notfallapotheke beim gestrigen Streik als einzige geöffnet. Trotz der flächendeckenden Schließungen kam es nicht zu dem erwarteten unkontrollierten Ansturm. © bräuner

Die Medikamenten-Versorgung während des Apotheken-Streiks in Offenbach funktioniert weiter. Die meisten Kunden zeigen sich verständnisvoll.

Offenbach – Die von vielen Offenbachern befürchteten Versorgungsengpässe bei Medikamenten durch den gestrigen Streik der Apotheken sind nicht eingetreten.

Obwohl bis auf eine Notdienst-Einrichtung alle Apotheken der Stadt geschlossen hatten, blieb das Chaos aus. Offenbar war die Kommunikation der Apotheken im Vorfeld des lange angekündigten Streiks derart gut, dass die Menschen ausreichend vorbereitet waren. Wir haben vor Ort mit Apothekerinnen und Kunden gesprochen.

Um zehn Uhr ist die Situation entspannt an der Apotheke am Buchhügel im Lichtenplattenweg. Ab und zu kommt eine Kundin oder ein Kunde in den Laden und wird von einer der drei Apothekerinnen ohne Eile bedient.

„Es ist schon mehr los als sonst“, sagt Apothekerin Miran Choi. Schließlich kämen die Leute von überall aus der Stadt. Schlechte Laune wegen des Streiks sei ihr aber noch keine entgegengeschlagen. „Bisher haben alle Verständnis.“

Dabei geht die Unterstützung für die Apothekerinnen und Apotheker bei manchen sogar über das bloße Verständnis hinaus. „Der Streik ist das richtige Signal an die Öffentlichkeit“, findet Kunde Jürgen Bätz. Allgemein sei das Gesundheitssystem in Deutschland in den vergangenen Jahren kaputt gespart worden. „Aber wer Qualität will, der muss auch qualitätssichernde Preise bezahlen. Das gilt eben auch für die Löhne“, sagt der Offenbacher.

Ein anderer Kunde pflichtet ihm bei. „Ich verstehe das völlig“, sagt ein Mann mittleren Alters in kurzer Hose und Rocker-Shirt. „Alle, die Arbeiten, müssen bei so einem Streik solidarisch sein“, findet er.

Hintergrund des Apotheker-Streiks Ein Punkt, weshalb die Apothekerinnen und Apotheker gestreikt haben, sei die überbordende Bürokratie im Versorgungssystem in Deutschland, heißt seitens des Hessischen Apothekerverbandes. Im Rahmen des Fachkräftemangels fehle es außerdem an qualifiziertem Nachwuchs, heißt es weiter. Im Zusammenspiel mit steigenden Kosten sei dies der Grund, warum in den letzten Jahren immer mehr Apotheken hätten schließen müssen. Schließlich sei es laut Verband auch um ein überwiegend aus einem Festbetrag bestehendes Honorar, der seit zehn Jahren nicht angepasst worden sei.

Gegen 10.30 Uhr nimmt der Betrieb dann doch Fahrt auf, es staut sich auf dem Parkplatz vor dem Geschäft, vor dem Laden bildet sich eine Schlange. Dennoch warten alle weiterhin geduldig auf ihre Medikamente an diesem sonnigen Mittwochvormittag.

Alle 21 Offenbacher Apotheken waren an dem Protest beteiligt. Dort hatte man im Vorfeld bereits mit Flyern und Aushängen über die Schließungen informiert. Wer nicht im Notdienst die Stellung hielt, war durch den Hessischen Apothekerverband (HAV) aufgerufen, an einer zentralen Kundgebung in Wiesbaden teilzunehmen.

Sehr zufrieden mit dem Zuspruch zu dieser Veranstaltung zeigt sich Alexander Schopbach, Pressesprecher des HAV. Seiner Einschätzung nach waren es mindestens 1000 Teilnehmer bei der Demonstration am Kochbrunnenplatz. Neben Vertretern aus Apothekerverbänden und Politik sprach dort auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) den Apothekern seine Unterstützung aus.

Den zentralen Punkt der Proteste sieht Schopbach in der fehlenden Wertschätzung der Apotheker durch die Politik. Teils sogar nachts müssten Apotheker wegen der Lieferengpässe nach fehlenden Medikamenten suchen. „Für diesen Aufwand hat die Bundesregierung eine pauschale Entschädigung von 50 Cent beschlossen. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt HAV-Sprecher Schopbach. Wenn der Streik die Politik wider Erwarten nicht aufgerüttelt habe, werde es weiteren Protest der Apothekerschaft geben, so der Sprecher. (Philipp Bräuner)