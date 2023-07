Mehr Busse, bessere Anbindung

Von: Matthias Dahmer

Teilen

Mobilitätsdezernentin Sabine Groß plant eine Ausweitung des ÖPNV-Angebots © kontakt@lemnitzer-fotografie.de

Stadt legt Nahverkehrsplan für die nächsten fünf Jahre vor

Offenbach – Er ist so etwas wie der pflichtgemäße Wunschzettel in Sachen lokaler Mobilität, der Nahverkehrsplan für die Jahre 2023 bis 2027, den der Magistrat beschlossen hat und den das Stadtparlament demnächst absegnen muss. Angesichts der notwendigen, gleichwohl viel kritisierten Kürzungen beim Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im vergangenen Jahr und einer Verlust-Deckelung auf aktuell 13 Millionen Euro haben sich die Akteure um Mobilitätsdezernentin und Grünen-Bürgermeisterin Sabine Groß mit der angepeilten Ausweitung des Angebots ambitionierte Ziele für die nächsten fünf Jahre gesetzt.

Die wichtigsten der gestern vorgestellten Maßnahmen vorab: Der 15-Minuten-Takt der Stadtbusse wird auf die Randzeiten zwischen 19 und 21 Uhr ausgeweitet, um die Öffnungszeiten des Einzelhandels sowie den Freizeitverkehr nach Feierabend abzudecken. Das Angebot soll bis 2 Uhr nachts verlängert werden, am Wochenende sowie am Sonntagmorgen sollen Nachtverkehre eingerichtet werden.

Auch die Linienführung der Stadtbusse soll optimiert werden, sodass die Stadtteile Tempelsee, Lauterborn, Bieber, Bürgel und Rumpenheim besser an das Nahverkehrsnetz angeschlossen sind. Zur Optimierung gehört, dass die E-Bus-Ladestation am Kaiserlei besser genutzt wird, was derzeit angesichts der Kürzungen im Angebot nicht der Fall ist. Ferner ist die Anbindung von Entwicklungsgebieten wie Innovationscampus (altes Clariant-Areal) und Quartier 4.0 (ehemaliger Güterbahnhof) vorgesehen.

Das derzeitige Mobilitätsangebot in Offenbach sei als Mindestangebot zu verstehen, betont Groß. „Wenn eine Finanzierung sichergestellt werden kann, soll es ausgeweitet werden.“ Inwieweit das möglich sein wird, ist offen. Die Mobilitätsdezernentin setzt bei der Finanzierung auf ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen.

So sollen weitere Einsparungen durch Prozessoptimierungen innerhalb der Verkehrsorganisationen oder durch Abgabe des Verleihsystems für Pedelecs und E-Autos erzielt werden. Schon derzeit machen sich die ursprünglich höher angesetzten Energiekosten positiv bemerkbar: Allein beim Strom mussten 600 000 Euro weniger ausgegeben werden als kalkuliert.

Zugleich hofft Groß auf flankierende Angebote wie das Deutschland-Ticket, die den ÖPNV langfristig attraktiver machen sollen, sowie zusätzliche Erlöse etwa aus den sogenannten Sonderwagenverkehren. Dafür wurde laut OVB-Geschäftsführer Heiko Linne für 120 000 Euro ein gebrauchter Überlandbus angeschafft, der dank Vermietung an Gruppen und Vereine Gewinne einfährt.

„Voraussetzung für den Ausbau des ÖPNV ist die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur“, erläutert Groß. „Um den Innovationscampus anzubinden, benötigen wir weitere Haltestellen im Bereich Kuhmühlgraben. Am Bahnhof Bieber-Waldhof brauchen wir eine neue Buswendemöglichkeit, um eine bessere Anbindung an die S-Bahn zu schaffen.“

Auch die Qualität bestehender Haltestellen soll sich verbessern – zum Beispiel durch barrierefreien Ausbau, Begrünung von Dächern, Beschattung und Einrichtung weiterer Sitzmöglichkeiten.

Wie Anja Georgi, Chefin des Geschäftsfelds Mobilität bei den Stadtwerken, weiter ausführt, soll eine virtuelle dynamische Fahrgastinformation in Form einer App eingeführt werden. Offenbach habe sich außerdem für eine bessere Anbindung der Stadt an den regionalen Schienenverkehr über den ehemaligen Hauptbahnhof eingesetzt.

Darüber hinaus soll die Einrichtung einer Expressbuslinie zwischen Rumpenheim und Hauptbahnhof über Bürgel und Offenbach-Ost sowie die Einführung eines Bedarfsverkehrsangebots (On-Demand-Verkehr) als Ergänzung zum ÖPNV geprüft werden.

Wenn es die Finanzen hergeben, hat der ÖPNV in Offenbach künftig wieder Vorfahrt. © reinartz