Mehr Platz für die Berufsfeuerwehr

Offenbach - Einstimmig beschloss das Stadtparlament in seiner jüngsten Sitzung, dass die Berufsfeuerwehr einen rund 2,5 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau bekommt. Von Matthias Dahmer

Das zweigeschossige Gebäude wird auf dem Areal des bisherigen Kleinspielfelds der Rettungs- und Feuerwache entstehen, das sich in Richtung Obere Grenzstraße befindet. Allerdings wird es mit Rücksicht auf die Anwohner keine Zufahrt zudem Gebäude von der Oberen Grenzstraße aus geben. Folgende Nutzung ist geplant: Im Erdgeschoss werden zwei Fahrzeugstellplätze gebaut, um zukünftig zu ersetzende Großfahrzeuge unterstellen zu können. Die derzeit vorhandene Durchfahrtshöhe in den existierenden Fahrzeughallen beträgt nur etwa 3,60 Meter, so dass neue Einsatzfahrzeuge dieser Größenordnung im Bestand nicht untergestellt werden können.

Im Erdgeschoss sollen zudem Schlauchwerkstatt und Kleiderkammer ihren Platz finden. Derzeit sind sie im Kellergeschoss der Feuer- und Rettungswache untergebracht, was unter anderem gegen bauordnungsrechtliche Vorgaben etwa in Sachen Rettungsweg, und Belichtung verstößt. Im Zuge des Erweiterungsbaus ist zudem vorgesehen, eine neue und dem Stand der Technik entsprechende Schlauchwaschanlage zu beschaffen und in der neuen Schlauchwerkstatt zu installieren. „Die vorhandene Anlage ist mittlerweile 15 Jahre alt und weist altersbedingte Abnutzungserscheinungen auf. Technische Störungen treten mittlerweile regelmäßig auf und haben länger andauernde Ausfallzeiten und kostenintensive Instandsetzungsmaßnahmen zur Folge“, heißt es in der beschlossenen Magistratsvorlage.

Im erste Obergeschoss des geplanten Erweiterungsbaus sollen zusätzliche Büro- und Besprechungsräumen entstehen, um im Bestandsgebäude Platz zur Erweiterung von Ruhe- und Spindräumen für das Einsatzpersonal sowie Büroräume für die Sachgebietstätigkeit zu schaffen. Die Erschließung in das Obergeschoss erfolgt über eine Außentreppe an der südöstlichen Giebelseite des Gebäudes.

Im Zuge des Projekts ist darüber hinaus geplant, die Funktionsbereiche auf dem gesamten Areal neu zu strukturieren. Die vorhandenen Pkw-Stellplätze in der Feuer- und Rettungswache sollen erweitert werden, um weiteren Parkraum für das zusätzliche Personal zu schaffen. Außerdem sollen die Zufahrtswege und Grünflächen neu geordnet werden, so dass eine Mischnutzung entfällt. So wird zum Beispiel der große Hof künftig ausschließlich für den Einsatz-, und Werkstattdienst genutzt und nicht gleichzeitig auch als Parkplatz für die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter. Als Ersatz für das vorhandene Kleinspielfeld, auf dem das neue Gebäude errichtet wird, ist der Bau eines neuen Spielfelds hinter dem Erweiterungsbau auf einer vorhandenen Freifläche in Richtung zur Oberen Grenzstraße vorgesehen.

Seit 2011 wurden 14 neue Beamte im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst bei der Berufsfeuerwehr eingestellt. Hinzu kamen acht zusätzliche Planstellen für Ausbildungsbeamte, so dass zukünftig 18 Ausbildungsplanstellen vorhanden sind. Insgesamt sind derzeit bei der Berufsfeuerwehr 150 Personen (inklusive Auszubildende und Verwaltungsmitarbeiter) beschäftigt. Dieser personellen Aufrüstung soll nun die bauliche folgen.