Mehrere Autoaufbrüche: Waren es dieselben Täter?

Offenbach - Zeugen sahen am Donnerstag im Brunnenweg zwei etwa 20 Jahre alte und 1,70 Meter große Männer, die gegen 7.50 Uhr an einem BMW die Scheibe an der Beifahrerseite zerstört und das Lenkrad sowie das Navi-Gerät ausgebaut haben.

Mit der Beute im Wert von etwa 10.000 Euro flüchteten die zwei Diebe in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße und von da aus in das dortige Waldstück. Einer hatte eine blaue Jacke und eine blaue Jeans getragen sowie einen grauen Rucksack bei sich. Der andere trug eine schwarze Lederjacke, eine blaue Jeans und eine dunkle Basecap.

Die Kriminalpolizei prüft, ob dieselben Täter für drei weitere Autoaufbrüche in der Nacht zum Donnerstag in Rumpenheim in Frage kommen. Bei einem weißen BMW in der Straße „Zu den Mainwiesen“ wurden ein Lenkrad und ein festes Navi-Gerät gestohlen.

Top 10 der Autodiebe Zur Fotostrecke

Im „Kleinen Gäßchen“ bauten die Diebe das Lenkrad aus einem schwarzen BMW aus und nahmen noch eine Aktentasche mit. In der Straße „Im Mittelfeld“ stahlen sie aus einem VW Tiguan das fest eingebaute Navigationssystem. Der Wert der Beute aus diesen drei Autos liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kripo nimmt unter der Nummer 069/8098-1234 Hinweise entgegen. (te)

Top 10 der Autodiebe Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa Themendie