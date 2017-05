Mehrheit mit Verpflegung auf Bieberer Berg unzufrieden

Offenbach - Der Fanbeirat der Offenbacher Kickers hat das Ergebnis einer im Herbst 2016 gestarteten Umfrage zum Thema Catering im Sparda-Bank-Hessen-Stadion veröffentlicht.

Demnach sind mehr als 60 Prozent der Teilnehmer mit der Verpflegungs-Situation auf dem Bieberer Berg nicht zufrieden. Die Hauptkritikpunkte: Lange Wartezeiten, mangelnder Service, zu hohe Preise, geringe Auswahl der Speisen sowie geringe Qualität des Angebots. 70 Prozent der Teilnehmer gaben zudem an, dass sich die Situation seit der Neu-Ausschreibung des Caterings nicht verändert habe. Im Gespräch mit den Verantwortlichen des Caterers Kegel Impuls und OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori wurden die Kritikpunkte vorgetragen und mögliche Lösungen diskutiert.

Ein erster Erfolg: Seit dem Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers gibt es – zunächst bis Saisonende – einen Fischstand im Bereich unter Block 1. „Damit geht der am häufigsten genannte Wunsch hinsichtlich der Erweiterung des Speisenangebots in Erfüllung: die Fischbrötchen“, teilte der Fanbeirat mit. Leider gebe es einige Punkte, bei denen auch dem Caterer die Hände gebunden seien – so zum Beispiel die Bindung an bestimmte Vertragspartner und die baulichen Vorgaben der Aufsichtsbehörden. Man werde aber alle anderen Kritikpunkte weiterfolgen und im Austausch mit den Verantwortlichen bleiben, heißt es. (cd)