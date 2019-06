IG Metall Offenbach lädt zu Kundgebung ein

Offenbach – Deutschland steht nach Ansicht der IG Metall Offenbach vor einem tiefgreifenden Umbruch: Klimawandel, Globalisierung und Digitalisierung lösen gewaltige Veränderungen aus. In den Betrieben kommt dieser Druck immer stärker an.

„Wir wollen, dass die Veränderungen fair ablaufen“, sagte Marita Weber, erste Bevollmächtigte der IG Metall. „Aus technologischem Fortschritt muss sozialer und ökologischer Fortschritt werden. Es geht um sichere und zukunftsfähige Beschäftigung. “.

Deshalb ruft die IG Metall zur Kundgebung am 29. Juni am Brandenburger Tor in Berlin auf. Unter dem Motto #FairWandel will die Gewerkschaft ein Zeichen setzten für einen sozialen, ökologischen und demokratischen Wandel.

Um die Veränderung zu stemmen, fordert die IG Metall ein Durchstarten in der Verkehrs- und Energiewende, die Sicherung von Beschäftigung am Industriestandort Deutschland und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Dafür seien Investitionen in Produkte und Geschäftsmodelle, Infrastruktur und Qualifizierung nötig, mehr Mitbestimmung und Beteiligung. „Nun müssen Arbeitgeber und Politiker endlich liefern. Dafür demonstrieren wir in Berlin“, sagte Weber.

Die Kundgebung am 29. Juni in Berlin beginnt um 13 Uhr, das Vorprogramm ab 11 Uhr. Von Offenbach fahren Busse nach Berlin, auch Interessierte Nicht-Mitglieder können teilnehmen, wie die IG Metall erklärte. Treffpunkt ist der Parkplatz Nasses Dreieck, Waldstraße. Die Abfahrt ist um 4.45 Uhr. Um Anmeldung bei der IG Metall Offenbach z 069 8297900 wird gebeten. ku