Mieter an Sibeliusstraße durch Sanierung belastet

Offenbach - Bereits seit Anfang September lässt die Nassauische Heimstätte ihr Gebäude an der Sibeliusstraße 6 sanieren – nun haben sich zwei Mieterinnen bei unserer Redaktion gemeldet und die Zustände dort moniert. Von Marian Meidel

Die Arbeiter sollen rücksichtslos mit ihrem Eigentum umgehen, Bad und Küche seien abwechselnd für mehrere Wochen nicht benutzbar gewesen, und über Dauer und Hintergrund der Arbeiten habe die Nassauische sie nicht ausreichend informiert. Betritt man die schmal geschnittene Wohnung von Anja P., fällt der Blick als erstes in die Küche. Dort ragt neben der Küchenzeile eine etwas zu große Waschmaschine hervor, auf dem Tisch türmt sich ein Berg von Haushaltsgegenständen. Alles unter einer dünnen Staubschicht. So haben die Arbeiter den Raum zurückgelassen. Auf der Anrichte liegt ein Bügeleisen. „Wem das gehört, weiß ich nicht“, sagt P. Ihres sei es jedenfalls nicht. Die seit Anfang September andauernden Arbeiten am Haus und in ihrer Wohnung sind für sie zermürbend. Wie die Eigentümerin Nassauische Heimstätte auf Anfrage mitteilt, werden an der Sibeliusstraße 6 und 8 wegen Legionellenbildung die Leitungen erneuert.

„Vor zirka einem halben Jahr haben wir ein Schreiben bekommen, dass hier saniert werden muss“, erzählt P. „Am 8. September kamen dann die ersten Bauarbeiter und haben in meinem Bad alles rausgerissen.“ Dusche, Badewanne, Toilette, Waschbecken – alles sei abmontiert worden. „Dann kamen sie erst einmal eine ganze Woche überhaupt nicht mehr.“ Eine ähnliche Erfahrung hat auch ihre Nachbarin Svetlana S. gemacht. „Bei uns haben sie am 21. alles abmontiert, dann dauerte es zehn Tage, bis wieder jemand kam“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Neun Wochen lang habe sie kein eigenes Bad gehabt.

Vor dem Haus wurden zwei beheizte Duschkabinen mit jeweils einer Toilette aufgestellt. Mieter wie P. und S., sollten sie in der Zeit, in der ihr eigenes Bad unbenutzbar war, frequentieren können. „Nur zwei Container für 18 Parteien“, sagt P. und schüttelt den Kopf. „Toilettenpapier oder Seife habe ich dort nie gesehen.“ S. beklagt den Hygienezustand: „Als ich nachgefragt habe, hieß es, dass die Duschen einmal pro Woche geputzt werden. Bei so vielen Leuten reicht das doch nicht.“ Die Heimstätte weist die Verantwortung dafür von sich. „Da ein paar Mieter umgesiedelt wurden, haben nur wenige die beiden Container genutzt“, heißt es. „Leider wurden sie immer wieder sehr dreckig hinterlassen.“

Anfangs habe es geheißen, die Sanierung werde sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen, sagt P. Dieser Zeitraum ist nun um mehr als einen Monat überschritten. Die Nassauische hat dafür eine Erklärung: „Bei der Sibeliusstraße 6 wurde bei der Sanierung des mittleren Stranges festgestellt, dass in den Bädern schon beim Bau des Objekts unzulässigerweise eine Stromhauptleitung durch die Feuchtraumzone verlegt worden war.“ Die Arbeiten mussten deshalb ruhen, bis eine Lösung gefunden war.

Mit dem aktuellen Zwischenstand ist P. unzufrieden. „Nachdem sie mit dem Bad fertig waren, hat meine Waschmaschine nicht mehr reingepasst“, sagt P. Deshalb kürzten die Arbeiter ihre Küchenzeile, wo das Gerät nun steht. Was sie und Svetlana S. besonders ärgert, ist, dass sie sich von der Nassauischen Heimstätte nicht ausreichend informiert und ernstgenommen fühlen. „Es gibt zwar eine Mietersprechstunde, aber die ist am Mittwochvormittag“, so S. „Wie sollen Menschen, die arbeiten oder studieren, das schaffen?“ Sie fühlt sich im Ungewissen gelassen.

Mangelnde Kommunikation will die Vermieterin sich nicht vorwerfen lassen. Die Mitarbeiter der Heimstätte seien mehrfach auf die Verzögerung angesprochen worden und hätten den Grund dafür erläutert, heißt es. „Wir informieren unsere Mieter in solchen Fällen grundsätzlich durch Aushänge oder Infoschreiben.“ Bis auf Restarbeiten im Außenbereich werde die Sanierung der Sibeliusstraße 6 diese Woche noch fertig. Ein anständiges Trostpflaster gibt es für die betroffenen Mieter außerdem: Sie bekommen für zwei Monate komplett die Miete erlassen.