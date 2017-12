Mietspiegel 2018: Anstieg in allen Lagen

Offenbach - Der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Region schlägt sich auch im Offenbacher Mietspiegel 2018 nieder. In allen Segmenten sind im Vergleich zur Mietwerttabelle 2016 Steigerungen zu beobachten. Doch noch gibt es bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Von Matthias Dahmer

Auf eine Aussage zum durchschnittlichen prozentualen Anstieg mag sich Detlev Dieckhöfer, Geschäftsführer des Mieterbunds, nicht festnageln lassen. Dazu seien die Werte zu unterschiedlich, sagt er gestern bei Vorstellung des Mietspiegels 2018. Die Bandbreite der Erhöhung liege im Vergleich zur Tabelle 2016 zwischen 20 und 90 Cent pro Quadratmeter. In den Vorjahren seien Steigerungen von 5 bis 50 Cent zu beobachten gewesen. Zusammen mit Bürgermeister und Wohnungsdezernent Peter Schneider ist sich Dieckhöfer einig: „Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist auch in Offenbach gestiegen.“ Anprangern will der Mieterbund-Chef diese Entwicklung nicht. Sie sei nachvollziehbar und im Rahmen, betont er. Und: „Stagnation wäre auch nicht gut.“

Im Vergleich zu Frankfurt, wo es einen wesentlich komplizierteren, für den Laien kaum nachvollziehbaren und deshalb oft strittigen Mietspiegel gebe, seien die Mieten in Offenbach aber noch moderat, so Dieckhöfer. Er führt ein Beispiel aus dem „Luxussegment“ an: Während im Frankfurter Westhafen Mieten um die 20 Euro pro Quadratmeter verlangt würden, seien es im Offenbacher Hafenviertel im Schnitt um die zwölf Euro.

Der Offenbacher Mietspiegel, der als Richtschnur für die Bestandsmieten in der Stadt gilt und keine rechtliche Verbindlichkeit hat, wird im zweijährigen Turnus von Mieterbund, Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund und städtischem Wohnungsamt herausgegeben. Wissenschaftlichen Ansprüchen genügt das von den drei Parteien ausgehandelte Werk nicht, das wäre ein zu teures Unterfangen, sind sich die Akteure einig.

Es funktioniert offenbar auch so. Als Grundlage dienen Mietvertragsdaten von Wohnungen im gesamten Stadtgebiet in einer Größe zwischen 35 und 100 Quadratmetern, deren Mieten in den vergangenen vier Jahren neu festgesetzt worden sind. Der Mietspiegel dokumentiert die ortsübliche Vergleichsmiete und ist damit neben drei Vergleichswohnungen oder einem Gutachten eine von drei Möglichkeiten, an denen sich Vermieter und Mieter bei Erhöhungen orientieren können. „Die Mietwerttabelle dient der Verhinderung von Streitigkeiten,“ weiß Rechtsanwalt Manfred Kind von Haus & Grund. Mietrechtsprozesse, so seine Beobachtung, seien seit Jahren rückläufig.

Der Mietspiegel unterscheidet nach drei Wohnlagen (einfach, mittel, gut) sowie nach Größe und Alter der Wohnungen. Eine Aufschlüsselung nach Stadtteilen oder gar einzelnen Straßen sucht man vergeblich. Lars Uhlig, Leiter des Wohnungsamts, erklärt an einem Beispiel, warum das so ist: So könne eine Parterrewohnung an der Kaiserstraße wegen der Lärmbelastung als „einfache Wohnlage“ eingestuft sein, während eine im gleichen Objekt von der Straße abgewandte Wohnung mit besserer Ausstattung und Blick auf einen Garten als „mittlere Wohnlage“ zähle.

Mieterbund-Chef Dieckhöfer steuert ein weiteres Beispiel bei: Die Geleitsstraße biete an ihrem westlichen Ende in Höhe des Polizeipräsidiums nun mal eine andere Wohnqualität als in Höhe der Herrnstraße. Bemerkenswert: Der Fluglärm spielt beider Bewertung keine Rolle, da er ohnehin überall in Offenbach zu hören ist.

Mieten unter fünf Euro sind laut Tabelle durchaus noch drin. Sie werden bei kleineren Wohnungen (35 bis 59 Quadratmeter) zum Teil in vor 1960 erbauten Häusern in einfacher Wohnlage verlangt. Besonders hoch ist der Anstieg bei Häusern, die bis 1978 errichtet wurden. Grund: In mittlerer bis guter Wohnlage haben inzwischen viele Eigentümer ihre Häuser energetisch saniert, was den Wert des Wohnraums steigert. In Zahlen: Die Durchschnittsmiete in diesem Alterssegment liegt bei Wohnungen zwischen 80 und 100 Quadratmetern in mittlerer Wohnlage bei 7,50, in guter Wohnlage sind es 7,90 Euro. Die Gesamtspanne liegt zwischen 5,20 und 11,40 Euro.

Kein Thema ist für die Mietspiegel-Macher die Mietpreisbremse. Sie spiele bei den Bestandsmieten keine Rolle und sei ein „zahnloser Tiger“, weil sich kein Neumieter darauf berufe, so Manfred Kind .

