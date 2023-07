Offenbacher Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie an Gerberstraße erhält Neubau

Von: Veronika Schade

Teilen

Sie freuen sich auf den künftigen Neubau an der Gerberstraße 15-17 (von links): Pfarrer Markus Eisele, Stadtrat Paul-Gerhard Weiß, Bauherr Oliver Wiegand, Sozialdezernent Martin Wilhelm, Erster Beigeordneter Landeswohlfahrtsverband Andreas Jürgens und Diakonie-Arbeitsbereichsleiterin Karin Kühn. © Schade

Die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Frankfurt und Offenbach an der Gerberstraße erhält einen Neubau. Acht Millionen Euro kostet das Vorhaben, an dem sich neben der Diakonie der Landeswohlfahrtsverband Hessen und die Stadt Offenbach beteiligen. Erstmals werden auch Frauen ohne Wohnsitz dort eine Bleibe finden. Anfang 2025 soll das neue, fünfgeschossige Gebäude fertiggestellt sein.

Offenbach - Wer wohnungslos ist, erwartet sicher keine noble Herberge. „Aber in manchen Städten gibt es Unterkünfte, die man als unwürdig bezeichnen muss“, sagt Stadtrat Paul-Gerhard Weiß. Auch das Gebäude der Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Frankfurt und Offenbach mit angeschlossener Unterkunft an der Gerberstraße ist deutlich in die Jahre gekommen, baufällig und nicht barrierefrei. An seiner Stelle wird ein Neubau errichtet. Gestern stellten Vertreter von Diakonie, Landeswohlfahrtsverband und Stadt die Pläne vor.

Vor 50 Jahren starteten Caritas und Diakonie an der Bismarckstraße die erste „Beratungsstelle für Gefährdete und Nichtsesshafte“ in Offenbach. Dass im Jubiläumsjahr mit dem Neubau an der Gerberstraße 15-17 ein weiterer Meilenstein folgt, ist ein notwendiger Schritt zur besseren Versorgung wohnungsloser Menschen in Offenbach: Ein wesentlicher Baustein ist, dass erstmals auch Frauen dort eine Bleibe finden.

„Zunächst war ein Umbau vorgesehen, doch schnell war klar, dass die Kosten immens würden“, berichtet Bauherr Oliver Wiegand, der das Objekt 2008 übernommen hat. Vier Jahre Planungszeit sind seitdem vergangen, steigende Baukosten machten dem Vorhaben zu schaffen. Schließlich sprang die Stadt mit einem zinslosen Darlehen in Höhe von 1,4 Millionen Euro ein, was einen Wendepunkt bedeutete – die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf acht Millionen Euro, welche die Diakonie mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen trägt.

Markus Eisele, Diakoniepfarrer und Theologischer Geschäftsführer des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt und Offenbach, betont, es gehöre zur DNA der Kirche und Diakonie, sich für Hilfsbedürftige einzusetzen. „Schon als Kind sah ich Menschen, die auf der Straße leben. Diese Ungerechtigkeit hat mich stark beschäftigt“, sagt er. 40 Jahre später sei das Problem immer noch nicht in den Griff zu bekommen – im Gegenteil, durch Krisen habe es sich verschärft.

Auch Sozialdezernent und Kämmerer Martin Wilhelm weiß, dass die Gesellschaft von einem Ende der Obdachlosigkeit weit entfernt ist, obwohl die Bundesregierung sie bis 2030 überwunden haben will. „Klar wäre es schöner und wünschenswert, so eine Einrichtung nicht mehr bauen zu müssen. Aber wir müssen uns der Realität stellen, wie sie ist.“

Infos im Internet www.diakonie-frankfurt-offenbach.de/ich-suche-hilfe

Die Realität zeigt, dass der Bedarf an Wohngruppen-Plätzen und Notunterkünften steigt. Standen an der Gerberstraße bisher 17 Plätze ausschließlich für Männer zur Verfügung, werden es im Neubau 24 Apartments und 11 Notbetten sein, davon sind 4 Apartments und 3 Notbetten Frauen vorbehalten. „Es wird im eine reine Frauen-Etage geben“, berichtet Arbeitsbereichsleiterin Karin Kühn. „Dafür passen wir das Sicherheits- und Schutzkonzept an.“

Das Gebäude verfügt über fünf Geschosse mit zusammen 2000 Quadratmetern, erreichbar über einen Aufzug. Es gibt elf Büros, die Fachberatung ist am Eingang angesiedelt. Auch die beliebte Teestube kehrt zurück mit warmem Mittagessen als neuem Angebot. „Das Geschehen soll sich mehr in das Gebäude und den Hinterhof verlagern, weg von der Straße“, sagt Bauherr Wiegand. Der Kleiderladen erhält einen separaten Eingang. Das moderne Gebäude wird eine Baulücke schließen und so das Viertel aufwerten.

Der Abriss des alten Gebäudes beginnt im Oktober, Anfang 2025 soll der Neubau fertig sein. In der Übergangszeit sind alle Angebote über andere Orte verteilt.

Von Veronika Schade