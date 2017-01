Mitgliederzahlen der TSG Bürgel haben sich fast verdoppelt

Bürgel - Mehr als 2400 Zuschauer sorgten am Wochenende in der ESO-Sportfabrik bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft für Stimmung. Doch auch mit anderen Veranstaltungen ist der Sportkomplex am Mainzer Ring gut ausgelastet. Der Hausherr, die TSG Bürgel, hat bereits Pläne zu einer Erweiterung. Von Steffen Müller

„Wir sind am Ende.“ Dieser Satz von Rolf-Dieter Elsässer klingt nach Verzweiflung. Dabei strahlt der Vorsitzende der TSG Bürgel große Zufriedenheit aus. Denn dass die Sporthalle des Vereins so gut ausgelastet ist, dass weitere Räume nötig sind, ist ganz im Interesse des Vereins. „Unsere Erwartungen an die Halle wurden übertroffen“, schwärmt Elsässer. „Mit so einer Entwicklung haben wir nicht gerechnet.“ Seit der Einweihung der Halle im Jahr 2011 haben sich die Mitgliederzahlen bei der TSG fast verdoppelt. Mittlerweile sind es 2200, vor sechs Jahren waren es noch 1200. Vor allem der Fitnessraum lockt viele neue Mitglieder. „Als es die Sportfabrik noch nicht gab, waren es zwischen fünf und zehn Kurse in der Woche. Jetzt sind es 42“, berichtet Elsässer über das Wachstum der Fitnessabteilung. Aber auch die anderen Sparten würden stetig neue Mitglieder dazu bekommen, sagt er.

Und das hat Folgen: Zu Zeiten der altehrwürdigen Jahn-Halle nutzte die TSG die Sportstätten der Uhland- oder Ernst-Reuter-Schule für Turnen, Gymnastik oder Karate. Dies sollte durch den Neubau der Sportfabrik eigentlich nicht mehr nötig sein. Doch da die Bürgeler immer mehr Platz brauchen, kehren sie mittlerweile wieder in die Schulhallen zurück. Das soll sich aber ändern. Deshalb wird es in der Sportfabrik einige Umbauarbeiten geben. Elsässer kündigt an, dass ein dritter Gymnastikraum entsteht und der Fitnessbereich vergrößert wird. Dieses Vorhaben soll bereits in diesem Jahr begonnen und abgeschlossen werden. „Wir sind gerade dabei, uns für die Zukunft aufzustellen“, sagt Elsässer. „Wir müssen weiterdenken und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Bürgel und Rumpenheim weiterentwickeln.“ Durch die wachsende Bevölkerung in den Stadtteilen rechnet der TSG-Vorsitzende mit weiter steigenden Mitgliederzahlen.

Um einen besseren Überblick über die Raumsituation zu haben, hat die TSG-Geschäftsstelle ein neues Raumverwaltungssystem auf ihren Computern eingerichtet. Ab sofort können am PC oder am Laptop die Belegpläne für die einzelnen Sportstätten eingesehen werden und leichter geändert werden, sollte mal ein Kurs ausfallen oder zu viele Teilnehmer haben. Auch ein Überwachungssystem ist mittlerweile an der der Sportfabrik installiert worden. Nötig machten dies zwei Einbrüche, bei denen glücklicherweise nur wenig Schaden entstanden ist. „Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme“, betont Elsässer, der von daheim aus auf die Kameras zugreifen kann.

Mit der Erweiterung der Halle und dem neuen Verwaltungssystem sind die Planungen für die nahe Zukunft derzeit zwar abgeschlossen. Vereinsboss Elsässer hat aber schon konkrete Vorstellungen, wie sich die Sportfabrik in den kommenden Jahren weiter entwickeln soll. „Mein großer Wunsch ist, dass wir zwei weitere Übungsräume bekommen und auch das Dach der Tennishalle renoviert wird.“