Sanierungsbedürftige Modelle im Offenbacher Dreieichpark: Rettung mit Radar?

Von: Frank Sommer

Mehr Holz als Beton: Die Skulpturen müssen seit Jahren mit Balken abgestützt werden. © Sommer

Deutschlands älteste Betonmodelle stehen im Offenbacher Dreieichpark, doch sind diese seit vielen Jahren sanierungsbedürftig. Nun sollen sie mit Radar und Ultraschall untersuchen werden.

Offenbach – Lediglich 90 Tage hätten sie eigentlich stehen sollen, dann sollten sie abgerissen werden. Doch es kam anders: Die Betonmodelle der Gewerbeschau 1879 im Dreieichpark haben selbst die Bomben des Zweiten Weltkriegs überstanden, stehen längst unter Denkmalschutz und sind die ältesten Zeugnisse für die unterschiedliche Einsatzfähigkeit des Baustoffs.

Und doch ist es seit Jahren schlecht um die Modelle bestellt: Obgleich 2006 saniert, sind sie schon jahrelang nicht mehr zugänglich. Zur Absicherung werden die gewölbte Brücke und der Pavillon mit Holzbalken abgestützt, so mancher Offenbacher lästert, dass an den Modellen mehr Holz denn Beton zu sehen ist. Verwirrung herrscht um den Zustand: Im vergangenen Jahr hieß es, die Objekte seien einsturzgefährdet, in einem Brief der Stadt auf eine Anfrage wird in diesem Jahr aber von keiner akuten Einsturzgefahr gesprochen. Bauzäune mit Sichtschutz sind ringsum aufgestellt, nur an wenigen Stellen kann man die Modelle betrachten, der Weg zu ihnen ist gesperrt.

Betonmodelle in Offenbach: Untersuchung mit Radar und Ultraschall

Immer wieder fragen Leser an, wie es um die Modelle bestellt ist; Inge Falb-Siemon hat schon zu einer Initiative zur Rettung des Denkmals aufgerufen. Denn die Stadt, die für das Denkmal zuständig ist, verwies in der Vergangenheit angesichts der Sanierungskosten stets auf die klamme Stadtkasse.

2022 kam Bewegung in die Sache: Ein Expertengremium aus Baukultur, Denkmalpflege, Materialwissenschaften, Architektur und Ingenieurwesen hat sich im vergangenen Sommer mit dem Denkmal beschäftigt. Nun sollen die ersten Schritte zur dauerhaften Sicherung unternommen werden. Wichtig: Die Experten haben sich, wie die Stadt einer Leserin mitteilt, für den Erhalt der Objekte am Standort ausgesprochen. Ein Abbau der Originale und eine Aufbewahrung im Museumsdepot wird es nicht geben, sie sollen weiter im Dreieichpark bleiben.

Eine Schwierigkeit beim Erhalt stellt die Tatsache dar, dass die Modelle damals ohne Fundament errichtet wurden – schließlich waren sie nur für eine temporäre Schau geplant. In den kommenden Wochen soll eine Untersuchung des Materialzustandes beginnen: Die Hochschule Rhein-Main und das Institut für Steinkonservierung in Mainz werden mit Radar und Ultraschall die Bausubstanz analysieren. Die daraus gewonnenen Kenntnisse sind Grundlage für die weiteren Schritte zur dauerhaften Konservierung des Denkmals. Dann wird sich auch zeigen, ob die eisernen Zugstangen, die wohl bei der Sanierung 1970 zur Stabilisierung des Pavillons eingefügt wurden, entfernt werden können – im Original waren diese nicht enthalten.

Was die Kosten betrifft, hält sich die Stadt Offenbach bedeckt

Was die Kosten betrifft, hält sich die Stadt bedeckt und möchte keine Einschätzung abgeben. Allerdings heißt es, dass „die besondere nationale Bedeutung und die Alleinstellung der denkmalgeschützten Betonobjekte“ eine aufwendige Sanierung rechtfertigen, auch könne bei Bund und Land um Förderung ersucht werden.

Seit vergangenem Jahr arbeitet die Stadt die Bauhistorie der Objekte auf. Sie betont aber, dass die Bürger weiterhin die Möglichkeit haben, historische Unterlagen oder Fotos zu Dokumentationszwecken zur Verfügung zu stellen. Da über die Jahre immer wieder etwas an den Modellen verändert wurde, wie etwa der Einbau der Eisenstangen, können diese weitere Hinweise zur Geschichte des Denkmals liefern. Dokumente oder Fotos können unter E-Mail an planen-bauen@ offenbach.de eingereicht werden.(Frank Sommer)

