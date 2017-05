Müllabfuhr kann ab 2018 billiger werden

Offenbach - Die Senkung der Entgelte für die Rhein-Main-Abfall GmbH (RMA) kann frühestens Ende des nächsten Jahres bei den Offenbachern ankommen. Denn erst dann steht nach Auskunft von Bürgermeister Peter Schneider turnusmäßig die Neufassung der Müllgebührensatzung an. Von Thomas Kirstein

Als für den Stadtdienstleister ESO zuständiger Dezernent schätzt Bürgermeister Peter Schneider (Grüne), dass sich die Reduzierung der Ausgaben für die Müllentsorgung für den Verbraucher positiv auswirken wird. Die in den ehemaligen Verwaltungsgebäuden der Kaiser-Friedrich-Quelle ansässige RMA will weniger pro Tonne Hausmüll kassieren, als sie seit 2009 verlangt hat: statt 239,50 nur noch 213 Euro, was einer Reduzierung von 11,16 Prozent entspricht. Die von Gebietskörperschaften getragene GmbH koordiniert die Abfallentsorgung in den Städten Offenbach, Frankfurt und Maintal sowie in den Landkreisen Offenbach, Main-Taunus und Hochtaunus.

Für Offenbach bedeutet die Ankündigung die Aussicht auf jährliche Einsparungen von 500.000 bis 600.000 Euro. Diese Beträge nennt Peter Walther, der Geschäftsführer von Stadtwerke Holding und Stadtdienstleister ESO. Was davon beim Bürger ankomme, könne gegenwärtig noch nicht einmal angedeutet werden, machte er klar. Die Berechnungen für die neue Gebührensatzung erfolgten unter Einbeziehung externer Fachleute; zu berücksichtigen seien außer dem Hausmüll weitere Kostenkomponenten wie Sperrmüll, Wertstoffhof, Erlöse durch Altpapier, Tariferhöhungen oder Preissteigerungen beim Treibstoff.

Wiederverwertung: Aus Plastikflaschen werden Stiefelspanner Zur Fotostrecke

Gegenwärtig schmilzt der ESO ab, was zuvor dank über dem Bedarf liegenden Gebühren an Rücklagen aufgebaut werden konnte. Wie ESO-Chef Walther erläutert, sind die Offenbacher Gebühren Ergebnis langfristiger Betrachtungen, ein Auf und Ab sei nicht wünschenswert. So gab es die letzte Erhöhung in Offenbach im Jahr 1998. 2008 wurden die Abfallgebühren im Schnitt um zehn Prozent gesenkt – zwecks des erwünschten und auch gesetzlich vorgegebenen Abtragens des Überschussbergs. Zwischenzeitlich wirkte sich zudem eine praktische Änderung darauf aus, dass die bisherigen Gebühren mehr als kostendeckend sind: Die Einführung der Biotonne reduziert die Menge des teuer in der Verbrennungsanlage zu entsorgenden Hausmülls zugunsten preiswert zu kompostierenden organischen Abfalls.

