Mit Mülldetektiven des Ordnungsamts auf Tour

Abfallermittlerin Dagmar See hat Glück – auf einem Karton findet sie eine Adresse, die vielleicht zum Täter führt. Solche Entdeckungen wie diese am Lämmerspieler Weg sind unüblich: Die Aufklärungsquote der Mülldetektive lag 2016 bei etwa zehn Prozent.

Offenbach - Illegal abgeladener Abfall und unbedacht dazugestellter Sperrmüll sind in ganz Deutschland ein Problem. Doch war es die Stadt Offenbach, die zuerst sogenannte Mülldetektive einsetzte, um Abfallsünder zur Rechenschaft zu ziehen. Wir waren mit ihnen unterwegs. Von Maximilian Rösgen

Mittwochmorgen, 8 Uhr. Dienstbeginn für Dagmar See und Stefan Stoll. Die 52 und 37 Jahre alten Abfallermittler stehen in der zwölften Etage des Stadthauses an der Berliner Straße, wo das Ordnungsamt residiert. Beide erwarten einen ruhigen Tag – die letzte Zeit hat es geregnet, der Wind weht heftig. „Auch Abfallsünder passen ihre Aktivität dem Wetter an“, scherzt Dagmar See. Kommt in der Zentrale ein Hinweis auf herumliegenden Müll an, wird erst einmal nachgeschaut, ob ein Abholtermin mit dem Stadtdienstleister ESO vereinbart wurde. Ist dem nicht so, werden die beiden Detektive zum Fundort geschickt. Der heutige Tag beginnt mit einer Nachkontrolle. Die Abfallermittler fahren in die Geleitsstraße. Dort hatte jemand diversen Unrat einfach auf die Straße gestellt; die Mülldetektive ermittelten den Anwohner und ermahnten ihn. Sollte der Mann bis jetzt nicht reagiert haben, droht ihm ein Bußgeld, das je nach Art und Menge des Mülls bis zu 7500 Euro betragen kann. Doch der Beschuldigte hat gehandelt: Über die Nacht hat er die Straße gesäubert.

Dagmar See ist zufrieden mit dem Klienten. Aber viel Zeit zum Freuen gibt es nicht. Per Telefon kommt der erste Auftrag rein. Im Buchenweg soll unangemeldeter Sperrmüll stehen. Die Ermittler machen sich auf den Weg. Auf der Fahrt nennt Stefan Stoll Motive fürs wilde Ablagern: „Viele wissen einfach nicht, wie sie Überflüssiges korrekt entsorgen. Und dann kommt die Bequemlichkeit dazu. Jeder in Offenbach kriegt, wenn er ihn denn beantragt, einen kostenlosen Abholtermin für seine alten Möbel. Das kann aber wegen der Auslastung des ESO meist erst in zwei Wochen sein“, sagt der 37-Jährige.

Ein typisches Bild

Als die Detektive am Tatort ankommen, zeigt sich ein typisches Bild: ein alter Fernseher, ein kaputter Schrank, Stühle, nutzloses Metall und mehrere schwarze Säcke voller Restmüll. „Das ist noch gar nichts“, sagt Stoll, während Dagmar See sich Einmalhandschuhe überzieht. Die Feldschutzhauptmeisterin reißt sämtliche Säcke auf und guckt, ob sich vielleicht Briefe oder Postkarten im Abfall befinden. „Das ist meist ein reines Glücksspiel, denn erfahrene Wegwerfer überprüfen vorher ihren Müll“, sagt sie. Auch dieses Mal haben die Ermittler Pech – es gibt keine Rückschlüsse auf den Täter. Die Beutel sind gefüllt mit Verpackungen und Fast-Food-Styroporschachteln.

Nun folgt die Zeugensuche. See klingelt im Mehrfamilienhaus, vor dem die Ansammlung liegt. „Wissen Sie vielleicht, wer das dort hingestellt hat? Können Sie mir etwas zu dem Sperrmüll da vorne sagen?“ Die Frau vom Ordnungsamt fragt sich durch. Doch auch hier: Fehlanzeige. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, den See und Stoll beschreiten können. Sie werfen blaue Zettel, sogenannte „Sperrmüllflyer“, in die Briefkästen. Diese rufen dazu auf, eventuelle Beobachtungen der Stadt zu melden. Den Haufen werden die beiden später dem ESO melden, damit er möglichst zeitnah entsorgt werden kann. Die Kosten übernimmt der Steuerzahler.

Für die Mülldetektive geht es weiter. Sie fahren an den Lämmerspieler Weg; der benachbarte Lohwald ist eine der beliebtesten Stellen von Abfallsündern. Steinige Straßen, undurchsichtiges Gestrüpp, keine Zeugen. Das Gebiet lädt geradezu ein. Auch diesmal werden die Beamten fündig. Hinter einer kleinen Baumreihe finden sie mehrere Plastiktüten und Kartons, darin Wodkaflaschen, T-Shirts, Schuhe und der fast schon obligatorische Restmüll. Dagmar See fängt mit der Untersuchung an, Stefan Stoll schießt Fotos für die Akte, die er später für das Verfahren eröffnen wird. Nachdem alle Tüten durchsucht und alle Kartons geöffnet sind, breitet sich Resignation aus. Keine Hinweise auf den oder die Täter. See und Stoll setzen sich wieder ins Auto. An diesem Tatort können sie nichts mehr machen.

Doch der nächste Fund lässt nicht lange auf sich warten. Ein paar Meter weiter liegen zwischen den Dornen dutzende Eistee- und Redbull-Dosen, Strohhalme und Flaschen. See hebt eine Aluminiumfolie auf. Die ist durchlöchert worden. Die Entdeckung bestärkt den Verdacht: Hier hat eine Shishabar ihren Unrat „entsorgt“. „Das ist gewerblicher Abfall“, sagt Stoll während er Fotos macht, „der kommt leider immer öfter vor, denn für Gewerbe kostet die Entsorgung Geld.“

Zum Ende der Kontrollfahrt, auf der Hälfte des Lämmerspieler Wegs, liegt eine der beliebtesten Stellen für illegale Entsorger. Auch heute ist wieder etwas abgeladen worden: Ein Restaurant hat, wahrscheinlich nach seiner Auflösung, sein gesamtes Inventar neben den Weg gekippt. Bei der Untersuchung wird Dagmar See fündig: Ein Etikett auf einem Karton weist einen Mann als Adressaten aus – eine Spur. Nach der Beweisaufnahmefahren beide zum Ordnungsamt zurück. Nun müssen sie alle Fälle nachbereiten. Jeder Fund kriegt eine eigene Akte. „Für jeden Einsatz draußen kann man locker eine halbe Stunde im Innendienst einplanen“, bemerkt Stoll, während er die Akte zum Fall im Buchenweg anlegt.

So richtig viel Zeit für die Pflege der Datenbank haben die beiden Mülldetektive aber nicht. Über Telefon bekommen sie einen neuen Auftrag. Wieder soll unangemeldeter Abfall auf der Straße stehen. Dagmar See und Stefan Stoll machen sich auf den Weg.