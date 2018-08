Von Vandalismus das Feiern nicht nehmen lassen

Bieber - Es sollen zwei fröhliche Tage am Wochenende 25. und 26. August sein, wenn wieder das Aussichtsturmfest gefeiert wird. Nach dem Vandalismus-Vorfall im Turm lassen die beiden ausrichtenden Vereine besondere Vorsicht walten.

Zwei Monate sind vergangen, seit der Treppenaufgang des Bieberer Aussichtsturms von oben bis unten mit Graffiti vollgeschmiert wurde, was eine komplexe Hochdruckreinigung notwendig machte (wir berichteten). „Seitdem ist der Turm sauber – noch. Wir hoffen, es bleibt so“, sagt Ilse Hammann, Vorsitzende der Offenbacher 03. Die Angst, dass es erneut zu Vorfällen kommt, ist allgegenwärtig: „Es kann an jedem Sonntag passieren.“

+ So vollgeschmiert war das Innere des Aussichtsturms im Juni. © p Die Stadt als Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes habe sich nicht weiter geäußert, daher bleiben die bisherigen Öffnungen sonntags mit Schließdienst der beiden Patenvereine Offenbacher 03 und Musikverein Eintracht erhalten. „Im Moment ruht der See still“, formuliert es Hammann. Seit der Berichterstattung unserer Zeitung sei sie von vielen Menschen auf die Situation am Turm angesprochen worden. „Er wird mehr genutzt, als man es sich vorstellt.“

Die wohl schönste Möglichkeit zur Nutzung bietet alljährlich das Turmfest, das am Wochenende 25./26. August bevorsteht. Gestartet wird am Samstag um 16 Uhr. Der Weinstand ist geöffnet, am Grill duftet es und die beliebten Fischbrötchen werden frisch zubereitet. Ab 18.30 Uhr unterhält „Big T“ das Publikum mit Songs aus mehreren Jahrzehnten und bringt bis zum späten Abend Sommergefühle auf den Platz.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Musikvereins Eintracht. Schon um 11 Uhr startet das große Orchester und führt bis in den Nachmittag durch die ganze Welt der Musik, Essen und Getränke stehen bereit. Um 14 Uhr öffnet das große Kuchenbuffet mit leckeren und selbstgebackenen Kuchen und Torten. Für den Höhepunkt des Festes, die Verlosung am Sonntagnachmittag, können Besucher sich an beiden Tagen mit Losen versorgen, um die Chancen für einen Gewinn zu erhöhen. Wie schon seit vielen Jahren hat die Raiffeisenbank den Hauptpreis, ein Fahrrad, zur Verfügung gestellt. Daneben warten weitere wertvolle Preise auf neue Besitzer, die von den diesjährigen Schirmherrschaften der Offenbacher 03, Ulrike und Wolfgang Rehwinkel von Fax & Copy Büromaschinen, von der Bühne überreicht werden.

Natürlich kann an beiden Tagen das Wahrzeichen von Bieber, der Turm, bestiegen werden – die kleine Mühe wird mit einem fantastischen Weitblick belohnt. Beide Vereine hoffen auf ein fröhliches, stimmungsvolles Turmfest wird und zahlreiche Gäste, lassen aber Vorsicht walten. Damit niemand unbemerkt im Turm Schaden anrichten kann, wird er an beiden Tagen schon zeitig abgeschlossen. Und auch vorher schaut immer wieder jemand nach dem Rechten... (vs)