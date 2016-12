Mysteriöse Kontrolle im Bus

OVB dementiert Vorwürfe

Offenbach - Was genau trug sich am Morgen des 16. November in einem Bus der Linie 104 zu? Junge Leute berichten detailliert von einem Übergriff tatsächlicher oder angeblicher „Fahrgasterheber im Auftrag der Offenbacher Verkehrsbetriebe“ in Kooperation mit dem Busfahrer. Von Thomas Kirstein

Das Unternehmen hingegen kann keine Belege für den Vorfall ermitteln. Simon S. und sein Vater Stefan haben sich bei den OVB förmlich über Schikane beschwert. Als das lapidar zurückgewiesen wird, geht der Protest auch an den Oberbürgermeister und unsere Zeitung. Es ist der 16. November dieses Jahres, der 19-jährige Simon ist im Bus auf dem Weg in die August-Bebel-Schule, an der er im nächsten Frühjahr das Abitur ablegen wird. Was sich dann abspielt, schildert er so: Er hat Kopfhörer auf, als ihm auf die Schulter getippt wird. Zwei Männer, nach seiner Einschätzung etwa 40 und etwa 60 Jahre alt, stellen sich als „Fahrgasterheber“ vor und wollen seinen Fahrausweis sehen.

Sie wirken offiziell, haben Ausweise um den Hals hängen und Klemmbretter bei sich. Dass Fahrgasterheber – meist Mitarbeiter der IG Dreieichbahn, die im OVB-Auftrag das Kundenverhalten ermitteln – gar nicht kontrollieren dürfen, weiß der junge Offenbacher nicht. Er zeigt seine ein Jahr gültige Clever Card vor. „Die ist natürlich gefälscht“, sagt einer der Männer und gibt sie nicht mehr zurück. Das Jahresticket wird dem Fahrer übergeben, der es über sein Lesegerät zieht und Simon wissen lässt, dass es nicht erkannt werde. Dann mischt er mit, als der Schüler an der Haltestelle Arndtstraße des Busses verwiesen wird.

Am nächsten Tag ruft eine OVB-Mitarbeiterin bei der Familie S. an und spricht auf den Anrufbeantworter: Simons Clever Card sei bei der Fundsachenstelle des Stadt-Unternehmens abgegeben worden und werde per Post zugesandt.

Simons schriftliche Beschwerde wird zurückgewiesen. In einer Mail der OVB heißt es, der betreffende Fahrer der Linie 104 habe der Fahrdienstleistung versichert, dass sich zum fraglichen Zeitpunkt im angegebenen Fahrtabschnitt weder Prüfer noch Fahrgastzähler in seinem Bus befunden hätten. Vom Leiter des Prüfdienstes sei bestätigt, dass an diesem Morgen keine Kontrolle auf diesem Teil der Linie 104 angesetzt gewesen sei. Zwei diensthabende Verkehrsmeister hätten zudem versichert, dass die Clever Card als Fundsache abgegeben worden sei.

Auf Nachfrage unserer Zeitung holt OVB-Sprecher Jörg Muthorst erneut interne Informationen ein. Sein Fazit: „Wir können nichts bestätigen und nichts rekonstruieren.“ Zur angebenen Tatzeit habe sich kein OVB-Personal außer dem Fahrer an Bord befunden, das bestätigten die Dienstpläne. Und der Mann am Steuer habe bei der Befragung alles von sich gewiesen.

Nun ist Simon nicht allein im Bus gewesen. Mitschülerin Kimberley aus der Parallelklasse hat den Vorgang miterlebt. Von unserer Zeitung angerufen, bestätigt die junge Dame, dass Simon übel mitgespielt worden sei. Sie selbst habe einen der „Fahrgasterheber“ mit dem Hinweis angesprochen, dass doch auf der Karte der korrekte Name stehe. „Da ist der pampig geworden“, erzählt sie und teilt ihren Eindruck mit, die beiden und der Busfahrer hätten es richtig genossen, den Schüler aus dem Bus zu werfen. Zudem glaubt sie, gehört zu haben, dass der eine dem anderen zuflüsterte, „der geht mir schon lange auf die Nerven, dem wollt’ ich schon immer eine reinwürgen, wie er immer da hinten rumhängt“.

Simon kann sich nicht erinnern, mit den Männern schonmal etwas zu tun gehabt zu haben. Sein Vater, Versicherungskaufmann im Ruhestand, will nicht ausschließen, dass es einen Zusammenhang mit dem Aussehen seines Sohnes gibt: Die Mutter stammt aus Asien. Gegenwärtig stehen die Aussagen der jungen Leute gegen die Angaben des Fahrers und das, was die OVB den Dienstplänen entnimmt. Dass sich zwei Personen eine derartige Räuberpistole zusammengereimt haben könnten, erscheint nach Gesprächen mit den seriös wirkenden Beteiligten unwahrscheinlich. Mehr Licht in den Nebel können eigentlich nur weitere Zeugen bringen. Oder eine nochmalige intensive Fahrer-Befragung.

