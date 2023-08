Nach Batterie-Großbrand: Strengere Sicherheitsvorgaben für Offenbacher Recyclingunternehmen

+ © 5Vision Tonnen geschmolzener Batterien liegen im Hof der Firma Saubermacher. Das ganze Ausmaß des Brandes wird so erst deutlich. Auch auf die benachbarte Halle hatten die 1000 Grad heißen Flammen übergegriffen. Nun wird von Spezialkräften in Schutzanzügen aufgeräumt. © 5Vision

Der Brandgeruch hängt zwar nicht mehr über Offenbach Ost. Dicke Luft herrscht trotzdem auch Tage nach dem Großbrand der Recyclingfirma Saubermacher, vormals Redux an der Brockmannstraße.

Offenbach/Feldkirchen – Der Grund: Erst vor vier Jahren hatte es am selben Standort gebrannt. Und auch vor dem Umzug von Dietzenbach nach Offenbach reihen sich in der Firmenhistorie mehrere ähnliche Vorfälle aneinander. Das lässt die Offenbacher nicht kalt. „Wie kann es sein, dass es dort keine kleinen Brandabschnitte und keine Löschanlage gibt? Wie kann es sein, dass es dem Betrieb gestattet war, so zu arbeiten trotz wiederholter Vorfälle?“, fragt etwa ein aufgebrachter Leser in den sozialen Medien.

Das Regierungspräsidium Darmstadt (RP) als zuständige Aufsichtsbehörde unterdessen scheint sich ähnliche Fragen gestellt zu haben. Ein Weiterbetrieb des Aufbereitungsunternehmens für Akkus und Batterien wird jedenfalls nicht ohne Weiteres möglich sein. „Eine Freigabe seitens des Regierungspräsidiums wird erst erteilt, wenn auf dem Gelände spezielle selbstlöschende Container zur Lagerung der Altbatterien aufgestellt sind“, stellt Behördensprecher Matthias Schaider auf Nachfrage klar. Das solle sicherstellen, dass sich ein derartiger Großbrand, zumindest nach menschlichem Ermessen, dort nicht noch einmal ereignen könne.

Turbulente Historie

Dass die Firma eine turbulente Historie und auch schon mehrfach mit dem Regierungspräsidium Bekanntschaft gemacht hat (wir berichteten), scheint dabei keine besondere Rolle zu spielen. „Das Unternehmen verfügt über eine bestandskräftige immissionsschutzrechtliche Anlagengenehmigung. Der Anlagenbetrieb kann damit nur in den engen Grenzen des Bundesimmissionsschutzgesetzes eingeschränkt beziehungsweise untersagt werden“, erklärt Schaider die Situation. „Wir erkennen seitens des Betreibers eine große Kooperationsbereitschaft von Beginn an.“ Zudem nehme man unmittelbar nach dem Vorfall eine professionelle Aufarbeitung wahr.

Man habe auch seitens des RP schon lange vor dem Brand mit der Firma zusammengearbeitet und ein Konzept entwickelt, wie Batterien und Akkus künftig sicher gelagert werden können. „Die Planungen lagen in den letzten Zügen“, versichert Schaider. „Umso bedauerlicher ist es, dass nun der Brand dazwischen gekommen ist.“ Nun wolle man seitens des RP Planung und Genehmigungsverfahren mit Hochdruck zum Abschluss bringen.

Das Ziel: Auf dem Saubermacher-Firmengelände nahe der S-Bahn-Station Ost sollen zukünftig keine ausgedienten Batterien und Akkus mehr ungeschützt aufbewahrt werden dürfen. Stattdessen müssten sie in speziellen, geschlossenen Containern gelagert werden, die „sofort einen automatischen Löschvorgang einleiten, wenn sich da auch nur der kleinste Brand entwickelt“, sagt Schaider.

Selbstlöschende Container sollen aufgestellt werden

Dass die Container bisher noch nicht aufgestellt wurden, liege aber nicht etwa an einem überlangen Genehmigungsverfahren seitens des RP, versichert Schaider. „In einen solchen Prozess sind zahlreiche Experten und Gutachter eingebunden. Es ist völlig normal, dass so etwas eine gewisse Zeit dauert.“

Saubermacher-Unternehmenssprecherin Bernadette Triebl-Wurzenberger bestätigt die Planung solcher Container. Man wolle die Schutzmaßnahmen selbst verstärken. Sie betont aber: Saubermacher habe alle Sicherheitsvorgaben und Auflagen der Behörden eingehalten.

Zunächst soll aber nun mit den Aufräumarbeiten gestartet werden. Zudem wolle man sich ein genaues Bild des Schadensausmaßes machen. Gleichzeitig sei man mit Anwohnern und Behörden im intensiven Austausch. „Beispielsweise unterstützen wir bei Aufräum- und Reinigungsarbeiten“, sagt die Sprecherin. „Selbstverständlich kommen wir für die Schäden auf.“

Parallel arbeite die Firma bereits an erhöhten Schutzmaßnahmen, auch im Freilager. „Hier planen wir, sogenannte Batterieboxen mit Branderkennung und aktiver Löscheinrichtung anzuschaffen.“ Die Dimensionen eines solchen Containers lägen bei etwa 6 Mal 2,5 Meter. Die genaue Konzeption und Ausstattung müsse jedoch noch im Detail mit Fachexperten geklärt werden. „Wenn wir die Sicherheitsmaßnahmen von der Behörde genehmigt und umgesetzt haben, wollen wir den Betrieb wieder aufnehmen.“