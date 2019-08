"Radio Brinkmann" versorgt die Patienten des Sana-Klinikums mit Musik

"Radio Brinkmann" vom Sana-Klinikum versorgt die Patienten mit Musik und Meldungen. Jüngst war Tarek-Al Wazir (Grüne zu Gast).

Offenbach - So soll der zuweilen etwas eintönige Krankenhausaufenthalt aufgelockert werden. .Hin und wieder gibt es auch Bonbons auf dem Krankenhausäther: So hatte sich das Moderatorenteam aus Werner Lapp und Peter Tscheuschner vor Kurzem einen waschechten „Offenbacher Bub“ eingeladen, der sogar 1971 im Sana-Vorläufer Stadtkrankenhaus zur Welt kam: Trotz vollem Terminkalender stattete Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen der Studiokabine am Abend einen Besuch ab, um sich runde sechzig Minuten lang den Fragen der Moderatoren in einem gemütlichen und interessanten Politplausch zu stellen.

Die Tatsache, dass sich Al-Wazir auf dem Weg vom Hessischen Landtag in Wiesbaden nach Offenbach aufgrund eines liegen gebliebenen Lkw verspätet hatte, nutzen Lapp und Tscheuschner nicht nur für augenzwinkernde Ausflüchte für den noch abwesenden Studiogast, sondern auch für das direkte Ergreifen eines von Al-Wazirs Kernthemen – und das ganz konkret.

Radio Brinkmann: Gespräch über Stau auf A3 mit Al-Wazir

Lapp weist auf den permanenten Stau auf der A3 zwischen Offenbach und Hanau hin: Wäre da nicht eventuell eine fünfte Spur möglich? Für einen stetigeren Fluss, antwortet Al-Wazir, müsse zunächst einmal der „Flaschenhals“, das Offenbacher Kreuz, ähnlich dem Frankfurter Kreuz umgebaut werden. Diese Schwierigkeiten auf der Straße seien aber nicht nur auf der Straße zu lösen, den Bürgern müssten Alternativen geboten werden, etwa im Hinblick auf die nordmainische S-Bahn.

Dahingehend hat Lapp einen Denkanstoß für die Grünen: Busse und Bahnen kostenlos machen und an anderer Stelle Ökosteuern erzielen – „Könnte da was gehen?“ Dagegen argumentiert Tarek Al-Wazir , dass der ÖPNV durch den Steuerzuschuss von Bund und Ländern und Beiträgen der Städte nur knapp zur Hälfte getragen werde. Außerdem gebe es bereits viele kostenattraktive Angebote wie das Schüler- oder Semesterticket und ab dem 1. Januar auch das Seniorenjahresticket für 365 Euro.

Moderatoren lernen Al-Wazir besser kennen

Auch wenn der faktenbasierte Polittalk im Mittelpunkt steht, so schaffen es die Moderatoren geschickt, Al-Wazir auch wenigstens ein bisschen persönlich kennen zu lernen. Im Jahr 2013 hatten sie ihn zum ersten Mal zu Gast bei „Radio Brinkmann“ – verändert einen die neue Aufgabe als Minister? „Von einem Minister erwartet man, dass alles stimmt, was er sagt, außerdem denkt man viel in seine Halbsätze hinein“, erklärt Al-Wazir, fügt aber gleich eine viel wesentlichere Sache hinzu: „Man kann mehr in Bewegung setzen.“

Der Einschätzung Lapps, dass bei den Grünen „der Elan“ weg sei, stimmt der Grünen-Politiker Al-Wazir natürlich nicht zu. Gerade die letzten Tage hätten gezeigt, dass selbst mit guter Oppositionsarbeit Dinge bewegt werden können, und spielt auf den neuen Öko-Enthusiasmus des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an, der „alle Vorschläge von uns aus dem letzten Jahr aufgezählt hat.“

An anderer Stelle soll Al-Wazir vorgegebene Halbsätze vervollständigen: „Ich lebe gern in Offenbach, weil...“ „... Offenbach das wahre Leben ist.“ „Es macht mich traurig...“ „... wenn ich sehe, dass unsere Gesellschaft nicht mehr zusammenhält“, sagt er mit Hinblick auf die Ereignisse der letzten Tage. Den Brexit sieht er als „politische Katastrophe“: „Man kann Verantwortung nicht nur bei den Parteien ablegen. Demokratie ist kein Lieferdienst.“

Bleibt Al-Wazir in Offenbach?

Würde Tarek Al-Wazir eigentlich einem eventuellen Ruf nach Berlin nach der Bundestagswahl 2020 folgen? Selbst wenn die Sterne für ihn nicht schlecht stehen, zeigt er keinen unvorsichtigen Optimismus: „Von Umfragen kannst du dir nichts kaufen.“ Natürlich stimmten aber Wahlergebnisse wie bei der Europawahl zuversichtlich. So richtig endgültig möchte er die Frage nicht beantworten: „Ich bin hier und ich bleibe hier – aber schauen wir mal.“

Und würde Tarek Al-Wazir erneut zum Talk ins „Radio Brinkmann“ kommen, wenn er eines Tages Minister in einer Koalition wäre? Das würde er sicher – aber am liebsten „als ich selbst“.

Von Jan Schuba

