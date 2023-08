Großbrand in Offenbach: Aufatmen nur unter Vorbehalt

Luftmessungen unauffällig, aber Bodenproben stehen noch aus

+ © 5Vision Schutzmasken gehören bei Feuerwehrleuten zur Standardausrüstung wegen möglicher giftiger Dämpfe. © 5Vision

Nach dem Großband des Batterie-Recyclingbetriebs Saubermacher in der Brockmannstraße darf erstmal aufgeatmet werden.

Offenbach – Nach dem Großband des Batterie-Recyclingbetriebs Saubermacher in der Brockmannstraße darf erstmal aufgeatmet werden. Weder das in der Kanalisation zurückgehaltene Löschwasser (wir berichteten) hat sich als bedenklich erwiesen, noch geben die Schadstoffmessungen im Stadtgebiet in den Stunden und Tagen nach dem Brand Grund zur Sorge. Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Denn es stehen noch Bodenmessungen im Stadtgebiet aus. Man wolle längerfristige Gesundheitsgefahren ausschließen.

Löschwasser ist in Kanalisation weitergeleitet worden

Das Löschwasser war gleich zu Beginn des Feuerwehreinsatzes durch die Kläranlage auf Geheiß der Feuerwehr getrennt worden. Das heißt: Sämtliches Löschwasser, was in die Gullys auf dem Firmengelände von Saubermacher gelaufen ist, war in der Kanalisation gestaut worden und wurde in den Tagen darauf auf Schadstoffe untersucht. Das beruhigende Ergebnis: „Das Löschwasser enthielt nach Analyse durch ein von der Feuerwehr beauftragtes Labor keine bedenklichen Konzentrationen schädlicher Stoffe“, meldet die Stadt. Es sei auf Rückstände von Lithium, Cadmium, Nickel, Mangan, Zink, Kupfer sowie weitere Leicht- und Schwermetalle untersucht worden. Nach dem erleichternden Bericht wurde das Wasser direkt Richtung Kläranlage weitergeleitet. Und auch die Luftmessungen der Feuerwehr, die gleich nach Brandbeginn in Auftrag gegeben worden waren, wie bereits berichtet, waren unauffällig. Offenbar, weil sich „die potenziell giftigen Stoffe aus den verbrannten Batterie-Akkus schnell mit der Luft vermischt und dadurch verflüchtigt haben.“

Risiko durch Rauchgase

Lediglich in den südlicher gelegenen Stadtbezirken bestand am Brandabend ein Risiko durch Rauchgase. Diese wurden aufgrund des vornehmlich leichten Nordwind in deren Richtung geblasen, allerdings in großer Höhe, was der relativen Windstille und der damit einhergehenden hohen Rauchsäule zu verdanken war. Dennoch hatte die Feuerwehr vorsorglich im gesamten Stadtgebiet dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Entwarnung gab es deshalb auch erst, als der Brand gegen drei Uhr am Morgen gelöscht war.

„Bedenkliche Konzentrationen von Schadstoffen, wie sie bei Batteriebränden entstehen, konnten durch die Luftmessungen an den unterschiedlichen Messstellen im Stadtgebiet noch in der Nacht ausgeschlossen werden“, versichert die Stadt. Untersucht wurde auf polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) und Dioxine.

Doch neben den möglichen unsichtbaren Rückständen, gibt es auch gut sichtbare. In der unmittelbaren Nachbarschaft von Saubermacher wurden Brandrückstände und Teile von Batteriekörpern gefunden, die „fachgerecht entsorgt wurden“. Die Rückstände stammen der Stadt zufolge von Füllmaterial aus Vermiculit. Diese können aufgesammelt und im Restmüll entsorgt werden. Vermiculit dient als Füll- und Isoliermaterial bei der Lagerung von Batterien, um Kontakt zwischen den Batterien und damit die Gefahr von Kurzschlüssen zu reduzieren. Dieser mineralische Stoff gilt als unbedenklich und wird beispielsweise auch in Katzenstreu, in Hautpflegeprodukten oder als Deckmaterial von Gemüsepflanzen verwendet. Die betroffenen Grundstücke seien durch das Unternehmen gereinigt worden. Mögliche Rußrückstände im Stadtgebiet können einfach abgewaschen werden, rät die Stadt. Auf den Verzehr von verunreinigtem Obst und Gemüse wird dagegen abgeraten.

Spielplätze werden getestet

Aber nicht nur in der unmittelbaren Umgebung des Brandes sind die Folgen zu spüren. So hätten sich bisher vier Geschädigte beim Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz gemeldet, deren Grundstücke sich im Bereich der Rauchwolke befunden hätten. Hier habe das Umweltamt den Kontakt zur Betreiberfirma hergestellt. Zudem werde auf ausgewählten Privatgrundstücken von einem unabhängigen Umweltfachinstitut Bodenproben bis in eine Tiefe von fünf Zentimetern genommen, um auch längerfristige Gesundheitsgefahren ausschließen zu können.

Zusätzlich zu den Proben auf den Privatgrundstücken sollen weitere Proben auf ausgewählten Flächen im Stadtgebiet genommen werden, unter anderem auf den Spielplätzen Kettelerkrankenhaus und Lichtenplattenweg. Mit ersten Analyseergebnissen ist laut Stadt im Laufe der kommenden Woche zu rechnen.