Nach Silvester-Knallerei ruft der Besen

Offenbach - Einen sicheren und sauberen Start ins neue Jahr wünscht die Stadt Offenbach – und bittet um korrekten Umgang mit Feuerwerkskörpern. In der Silvesternacht wird ausgelassen gefeiert und das neue Jahr mit dem traditionellen Mitternachtsfeuerwerk begrüßt.

Tradition ist auch die Putzaktion der Ahmadiyya-Gemeinde, die damit ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement, Hilfsbereitschaft und für Verbundenheit zum Heimatort setzen will. Auch wenn der Reinigungsappell der Stadt auf viele offene Ohren stößt, werden die Muslime am Neujahrstag nicht arbeitslos sein.

Allein in Offenbach dürften dabei mehrere Tonnen Raketen und Böller die Menschen erfreuen, um dann nur noch Schutt und Asche zu sein. Wer Böller, Raketen oder Batterien zündet, sollte vorab unbedingt die Bedienungsanleitung beachten, um Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus gilt für alle Pyrofreunde an Silvester: Bitte die Hinterlassenschaften spätestens am Neujahrstag entfernen! Viele Hobby-Feuerwerker sind so vorbildlich und beseitigen unmittelbar nach dem Spektakel das, was sich nicht in Schall und Rauch aufgelöst hat, oder kehren am Vormittag den Ort des nächtlichen Geschehens. Andere leider nicht. An diese appellieren Ordnungsamt und die Stadtwerke, die Reste der Silvesternacht von Straßen und Gehwegen zu beseitigen. Nicht abgebrannte Feuerwerkskörper oder Blindgänger stellen eine Gefahr für Kinder dar, auch Flaschen gefährden Mitmenschen unnötig.