Freilandeier aktuell Mangelware

Offenbach - Immer mehr Kunden achten darauf, dass Eier von glücklichen Hühnern kommen. Beliebt sind deshalb Produkte aus sogenannter Freilandhaltung. Von Sarah Neder

Wegen regionaler Vogelgrippewarnungen und der damit einhergehenden Stallpflicht für Geflügel sind die aber ausgerechnet zu Ostern knapp. Auch auf dem Wochenmarkt. Unter dem Pavillon am Stand von Monika Burkart liegen weiße und braune Eier neben- und übereinander auf Kartons. Bis zu 40 Cent kostet ein Exemplar. Außer der Größe bestimmt die Herkunft den Preis: Bio-Eier sind am teuersten, solche aus Bodenhaltung am günstigsten. Wenn es nach Burkarts Kunden geht, gackern Hennen am liebsten ohne Überdachung. „Freiland-Eier sind mit am beliebtesten“, sagt die Chefin vom Geflügelstand Gockel-Konstantin. „Das Bewusstsein der Leute hat sich geändert; immer weniger wollen, dass Tiere im Käfig leben müssen“, nennt sie einen Grund für den Trend.

+ © p Umso ärgerlicher ist es für viele Kunden, dass gerade bei Eiern dieser Güte zurzeit ein Engpass herrscht. Und das auch noch zu Ostern. Grund für die Verknappung: Zum Schutz gegen die Vogelgrippe durfte Federvieh in vereinzelten Gebieten nur noch im Stall gehalten werden. Auch in Offenbach galt für Hühner, Enten, Gänse Hausarrest, nachdem im März bei einem Graureiher auf der anderen Mainseite die „Wildvogelgeflügelpest“ festgestellt wurde. Die Stadt hat die Stall- pflicht am Mittwoch aufgehoben. Nur Tiere, die sich innerhalb eines 500-Meter-Abstandes zum Main befinden, müssen nach wie vor in geschlossenen Gehegen bleiben.

Den Engpass bekommt auch Marktbeschickerin Cana Ivankovic zu spüren. Freilandeier, sagt sie, seien momentan in der Region schwer zu bekommen: „Ich bin kürzlich 150 Kilometer weit gefahren, um welche einzukaufen.“ Monika Burkart lässt sich da lieber auf einen Kompromiss ein: Sie verkauft Eier von Hühnern, die in der Regel frei herumlaufen, wegen der Vogelgrippeauflagen aber im Stall bleiben mussten. „Dafür gibt es ein spezielles Etikett“, schildert sie. Die Kunden hätten dafür Verständnis.

Die Einzigen, die auf dem Wochenmarkt Eier aus eigener Herstellung verkaufen, sind die Beschicker vom Geflügelhof Sauer. Händlerin Maria Kraus sieht die Auswirkungen der Schutzbestimmungen jedoch ganz gelassen. Bodenhaltung sei nicht gleich Bodenhaltung. „Das ist bei uns nicht wie auf den Höfen, die immer im Fernsehen gezeigt werden“, verdeutlicht Kraus. Ihren Hühner stehe trotz Überdachung und Zaun eine Riesenfläche zur Verfügung. „Das ist mehr wie ein Wintergarten“, erläutert sie schmunzelnd. Eine Deklarierung für diese Wintergartenhaltung gibt es allerdings noch nicht...