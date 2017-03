Überfälle auf Supermärkte: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Offenbach - Nach zwei Raubüberfällen auf Lebensmittelmärkte in Offenbach-Bieber hat die Polizei jetzt drei Tatverdächtige ermittelt.

Laut Polizei sollen die drei für die Überfälle verantwortlich sein. Am vergangenen Donnerstag (17. März) kommen zwei jugendliche Täter in einen Supermarkt, sprühen der Kassiererin Pfefferspray ins Gesicht und flüchten im Anschluss mit Bargeld. Diese Tat sollen ein 13- und ein 14-Jähriger begangen haben, so die Beamten der Kriminalpolizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dann offenbar zudem der zweite Überfall vom Freitag geklärt werden. Auch in diesem Fall greifen zwei Unbekannte eine Kassiererin mit Pfefferspray an und versuchen Geld zu klauen - flüchten letztlich aber ohne Beute. Hierfür sollen laut Polizei auch der 13-Jährige sowie ein gleichaltriger Junge verantwortlich sein. Alle drei Tatverdächtige kommen aus Offenbach. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Kriminalpolizei dauern aber noch an. (jo)

