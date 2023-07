Nachbarsmädchen sexuell missbraucht

Das Landgericht Darmstadt verurteilt rückfälligen Kinderschänder aus Offenbach zu langjähriger Haftstrafe. © David-Wolfgang Ebener / dpa (Symbolbild)

Landgericht Darmstadt verurteilt rückfälligen Kinderschänder zu langjähriger Haftstrafe.

Offenbach – Siebeneinhalb Jahre Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. So ein Urteil hat eher Seltenheitswert am Landgericht Darmstadt. Die Zehnte Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass Uwe A. aus Offenbach das 13-jährige Nachbarsmädchen im Frühherbst 2022 mehrmals schwer sexuell missbrauchte (wir berichteten). Bereits 2007 war der Arbeitslose wegen des gleichen Übergriffs an seinen zwei Stieftöchtern zu fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Offenbacher ist geständig, sieht sich aber nicht als Hauptschuldigen

Für den psychiatrischen Sachverständigen Johannes Nagel gibt es keine Zweifel an der Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit des Angeklagten: „Ich habe noch nie einen so eindeutigen Fall für die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung gesehen. A. ist nicht nur pädophil, sondern auch psychopathisch.“ Überdies habe er keinerlei Krankheitseinsicht. Bei der Verbüßung seiner ersten Haftstrafe hatte man A. extra in der JVA Kassel einsitzen lassen, weil dies die einzige in Hessen ist, der eine sozialtherapeutische Anstalt - kurz SothA genannt - angegliedert ist. Dieser Versuch war jedoch nicht von langer Dauer, irgendwann sah man sich gezwungen, den Häftling rauszuwerfen, „Er hat einfach nicht mitgearbeitet“ war das Resümee der Therapeuten. So musste A. auch - entgegen der gängigen „zweidrittel-Regelung“ - die gesamte Haftzeit verbüßen.

Im aktuellen Verfahren ist der Offenbacher zwar geständig, sieht sich selbst aber nicht als Hauptschuldigen. Der Kontakt kam ursprünglich über die Mutter zustande, die den Nachbarn vor einem Jahr nichtsahnend wegen einer Versicherungsfrage ansprach.

Kammer rechnet mit Revisionsantrag

Schon bald freundeten sich die 41-Jährige und ihre beiden Töchter mit dem verheirateten Mann und dessen Tochter im gleichen Alter an. Als A. irgendwann zuhause Krach hatte, schlief er mehrmals auf eigenen Wunsch bei der Nachbarin – und nutzte die Gelegenheit. Drei Mal vergriff er sich an dem Mädchen. Wie heute in allen Lebenslagen üblich, fand auch die sexuelle Annäherung per WhatsApp-Chat statt. Mit Aussagen wie: „Ich helfe dir, deinen Ekel zu überwinden“ oder „Ich hoffe, du hast dein erstes Mal mit mir. Ich beweise dir, dass es mit mir nicht eklig ist“ habe sich A. der 13-Jährigen im Vorfeld „schmackhaft“ machen wollen. Dieser Chat ist als Tat ebenfalls strafbar.

Vor Gericht dreht er den Spieß aber einfach um: Das Mädchen habe sein Handy benutzt und sich selbst diese Nachrichten geschrieben. Sie sei genauso treibende Kraft gewesen, die Taten hätten dann mehr oder weniger spontan stattgefunden. Darauf muss man erst mal kommen – zumal A. dem Kind extra mehrere SIM-Karten für das eigene Handy zur Verfügung stellte, um ihre Chats der mütterlichen Kontrolle zu entziehen. In seinem letzten Wort betont A., das Mädchen sei verlässlich gewesen und er habe sich aufgrund des vaterlosen Haushalts um sie kümmern müssen.

Verteidiger Oannis Minas fordert vier Jahre Haft ohne Unterbringung. Nicht zuletzt aufgrund seines Schlussvortrags rechnet die Kammer mit einem Revisionsantrag der Verteidigung. Es kann also noch dauern mit dem Strafvollzug – die Untersuchungshaft bleibt währenddessen jedoch aufrecht erhalten. (Silke Gelhausen)